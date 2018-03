La presidenta del PPCV y portavoz del PP en las Corts, Isabel Bonig, ha comentado las palabras del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en las que señaló que la Virgen María haría la huelga feminista de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bonig ha dicho que ella es católica practicante y “respeta siempre las opiniones” pero no coincide con el cardenal Osoro.

La líder popular valenciana ha remarcado que “es muy libre expresar lo que considere” aunque ha agregado: “Interpretar a la Virgen María… él sabrá”.

Estas palabras las ha pronunciado Bonig en declaraciones a los medios, al ser preguntada por la posición de su partido ante la huelga feminista del 8M. La dirigente del PP se ha preguntado si se aplicará la ley, y las deducciones pertinentes, a las diputadas que no acudan el jueves al parlamento. De lo contrario, ha dicho, le parecería “increíble” y “bastante demagógico”, y ha criticado que se haya reducido el pleno a la sesión de control para facilitar el seguimiento del paro.

Bonig ha mostrado su “respeto total y absoluto a quienes deciden voluntariamente hacer huelga” y ella ha dado libertad a las diputadas y a todas aquéllas que ostentan un cargo público para que hagan “lo que consideren” como persona “liberal, respetuosa y amante de la libertad”.

“Es un derecho fundamental y hay que respetar que cada uno actúe según su conciencia”, ha dicho, para explicar no obstante que cree que “no es el momento de huelgas, sino de actuar verdaderamente y llevar a cabo políticas y medidas para acabar con la discriminación, la brecha salarial o el techo de cristal”.

Las Corts ‘obligan’ a hacer huelga

Sí ha querido quejarse de que en las Corts el pleno se haya reducido a la sesión de control y no continúe después con otros asuntos, como es habitual. De ese modo, ha proseguido, las mujeres que hubieran querido hacer huelga podían haberla secundado, aplicando lo que establece la ley para quienes deciden hacerla, ya sea unas horas o todo el día.

“Las mujeres que sean enfermeras, médicos, jueces, arquitectas, que trabajen en una fábrica o limpiando casas, cualquier profesión, si hacen huelga dos horas, una hora, tres horas o todo el día van a sufrir descuentos y lo hacen voluntariamente, porque lo creen“, ha dicho.

“Que las diputadas progres digan ‘hacemos huelga, pero encima sólo trabajamos una horita y el resto no hacemos pleno y no se nos deduce nada” me parece una burla a las mujeres que en libre ejercicio de su derecho deciden voluntariamente hacer huelga”, ha recalcado Bonig.

Oltra “haría un buen servicio trabajando”

Asimismo, preguntada sobre el hecho de que las cinco conselleras no vayan a acudir y tampoco vayan a tener agenda pública ese día, ha indicado que le parece “inaudito” y ha agregado: “Si quieres hacer huelga, haz huelga, pero con todas las consecuencias. ¿Qué van a hacer, quedarse en su despacho trabajando?”, ha incidido.

Para Bonig, “hay determinados cargos y responsabilidades que uno tiene que estar por encima” y “con el caos que hay en la Comunitat Valenciana en materia educativa o en los centros de menores”, la vicepresidenta, Mónica Oltra, “haría un buen servicio trabajando” para, por ejemplo, adjudicar los contratos que tiene pendientes y resolver “los problemas de los centros de menores”.

Al respecto, ha lamentado que “sigue sin dar explicaciones” pese a que la semana pasada ocurrió “un hecho grave en un centro de la provincia de Castellón” y “nadie ha dicho nada”. “Una persona como la señora Oltra, que ocupa tal responsabilidad, debería estar trabajando en lugar del postureo”, ha zanjado.