El ex president de la Generalitat Francisco Camps ha dudado de que se produjera la reunión entre el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el ex tesorero nacional del partido Luis Bárcenas para trasladarle el primero la sospecha de una financiación irregular, porque de haber ocurrido “alguien” le habría llamado.

Bárcenas confirmó durante la sesión de este martes en el juicio a la rama valenciana de Gürtel que Ricardo Costa le avisó de que había recibido instrucciones del PPCV para financiar actos de campaña con dinero de empresarios y que él le advirtió de que eso estaba “terminantemente prohibido”.

A la entrada del Consell Juridic Consultivo, Camps ha puesto en duda este miércoles esas afirmaciones y ha dicho que reunirse con el entonces tesorero “no era una cosa ordinaria” y, de haber sido informado de esas supuestas prácticas irregulares en el PP valenciano, Bárcenas “se lo hubiera comentado al presidente nacional o al secretario general” y ellos le habrían telefoneado y “preguntado si realmente estaba pasando eso”.

Tras confirmar Bárcenas en sede judicial la versión de Costa de que se reunió con él para informarle de lo que estaba pasando en el PP valenciano, el ex president ha destacado que se habla de una reunión sin determinar bien en qué año fue y que “no ha existido durante nueve años [ninguno de los interlocutores ha hablado de ella en la instrucción] y de repente, existe”.

“¿Alguien tiene la más mínima duda de que una cosa de esta envergadura no se hubiera puesto en conocimiento de quienes son mis interlocutores directos, el presidente y el secretario nacional del PP, e inmediatamente, ellos me habrían llamado y yo habría puesto una investigación a ver lo que estaba pasando?”, se ha preguntado.

Camps ha insistido en que si ese encuentro era “de esa importancia y de ese calado, lo lógico es que [Bárcenas] la hubiese trasladado a la dirección nacional del partido y ellos me lo hubieran trasladado a mí“.

Preguntado entonces sobre si mienten Bárcenas, Costa y los empresarios que también han confirmado la financiación irregular, Camps ha asegurado que lo que dice es que “han cambiado la opinión en sede judicial” aunque ha asegurado desconocer cuáles son las estrategias de sus defensas.

“Lo que digo es que de la reunión” en cuestión entre Bárcenas y Costa “nadie ha tenido noticias hasta estos días y, si hubiese sido así, seguramente, se habría dicho a un alto cargo de la dirección del partido y nos hubiéramos puesto a ver lo que estaba ocurriendo”, ha insistido.

“Nadie ha corroborado esa reunión pero algo tan importante en un partido tan honorable como el PP de España, se habría sabido y la dirección nacional del partido me habría llamado por teléfono o comentado cualquier cosa y eso nunca ocurrió”, ha añadido.

Camps se ha preguntado por qué se da más veracidad a la nueva versión de Costa, “justo lo contrario a lo que ha mantenido durante nueve años”, que a las del ex vicepresidente Vicente Rambla, la ex gerente Cristina Ibáñez, la ex tesorera Yolanda García y el ex vicesecretario David Serra, que siempre han mantenido que “jamás hubo ninguna irregularidad en el funcionamiento del partido”.

Preguntado sobre si él estaba detrás de esas supuesta financiación irregular o dio alguna orden al respecto ha sentenciado que “desde luego que no, nunca jamás ha habido una cosa así en mi entorno, jamás he tenido ocasión ni conocimiento ni información respecto a esta cuestión”.

Respecto a las declaraciones de los empresarios en las que confirman la financiación, el ex president ha señalado que también han cambiado su versión desde la instrucción y que habría que preguntarles a ellos, aunque ha indicado que con ellos no ha tenido “ningún tipo de relación, ni personal ni de ningún tipo”.