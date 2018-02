El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este martes como testigo en el juicio por la presunta caja ‘b’ del PP de la Comunidad Valenciana que se está celebrando en la Audiencia Nacional desde el pasado 15 de enero. En la vista, Bárcenas ha confirmado lo declarado por Ricardo Costa días atrás: que el ex número 2 del PP valenciano lo visitó en su despacho para mostrarle su preocupación por cómo se estaban financiando las campañas electorales a través de dinero B y facturas falsas.

Este martes, a partir de las 10.30 horas y en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) se iniciaba el interrogatorio a una decena de las más de 100 personas llamadas a declarar como testigos.

Bárcenas volvía así a la misma sede de la Audiencia Nacional que ha estado celebrando durante más de un año otro juicio sobre la Gürtel, el relativo a los primeros años de actividades de la red corrupta (1999-2005); periodo en el que las empresas de Francisco Correa trabajaron con el PP nacional y con varios ayuntamientos gobernado por los ‘populares’.

El ex tesorero, que reconoció durante su declaración en dicho juicio que el partido tenía una “contabilidad extracontable”, está pendiente de conocer si finalmente es condenado a los 39 años y medio de prisión que solicitó para él Ministerio Público. Ahora hatenido que declarar como testigo —y, por tanto, tiene la obligación de decir la verdad— sobre si tenía algún tipo de conocimiento de la existencia de una caja ‘b’ en el PP valenciano.

La reunión Bárcenas-Costa

Precisamente, el ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa afirmó ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que se reunió con en el entonces gerente del PP para informarle de la financiación irregular.

Explicó que el ex vicepresidente regional Víctor Campos le comunicó que tanto el ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps como el ex presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino le habían encargado “tener relaciones con los empresarios que financian al partido”, mostrándole sobres con dinero en efectivo.

Costa se quedó “tan preocupado”, según contó, que se desplazó a la sede nacional del PP en Madrid para hablar con Luis Bárcenas y destacó que éste le recordó que esa forma de financiación era una “práctica prohibida en el PP porque sería un ‘Filesa 2′”.

Otros testigos citados

Este martes también comparecerán altos cargos de la Generalitat valenciana y del PP regional. Está previsto que la primera persona que se siente ante el juez para testificar sea el ex vicepresidente de la Diputación de Valencia Juan José Medina, investigado en el ‘caso Taula‘, relacionado con la presunta financiación ilegal del PP de Valencia.

Después le seguirán el ex alcalde de Alcoy Miguel Ignacio Peralta; el diputado en el Congreso de los Diputados, Rubén Ibáñez; los ex gerentes del PP en Valencia y Alicante José Antonio Moscardó y Eugenia Cascales. Entre todos los testigos citados para este martes también se encuentra el sucesor de Bárcenas en la gerencia del PP nacional, Cristóbal Páez.

En este juicio se analiza cómo el PP regional, liderado entonces por Camps, pagó los actos de las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 contratados con la empresa vinculada de la trama Gürtel Orange Market. Nueve empresarios reconocieron, primero ante la Fiscalía Anticorrupción y luego en la vista oral, que sufragaron ilegalmente estos eventos.

Fueron los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, los que explicaron que la formación política les indicó que girase facturas falsas a “determinados empresarios” si “querían cobrar” los servicios prestados. Después, el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, confesaron que esta forma de financiación fue instaurada por el propio Camps.