El PP llevará a la Fiscalía a Ximo Puig por prevaricación en una subvención de 140.000 € a una empresa

El PP valenciano llevará a la Fiscalía la subvención de 140.000 euros del Consell de Ximo Puig a la empresa Carns de Morella. La acusación se basa en una posible prevaricación por haber concedido la ayuda sin el más mínimo informe de utilidad pública ni control. El PP acudirá a la Fiscalía tras ganar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana (TSJCV) “que pone en duda la ayuda a esta entidad privada” Hay que recordar que la empresa en cuestión, un matadero de Morella, es una sociedad mixta ubicada en el municipio del que fue alcalde Ximo Puig.

La historia de esta polémica se remonta a hace más de dos años. El Pleno del Consell del 29 de octubre de 2015 aprobó el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2016. Dentro de esas cuentas se encontraba una línea nominativa de subvenciones a favor de Carns de Morella SL por valor de 140.000 euros. Los responsables del Grupo Popular en el Parlamento valenciano solicitaron ya en aquel momento al Consell información relativa a esta subvención, que, al menos aparentemente, carecía de cualquier justificación social o cultural que avalase el supuesto interés público de la ayuda.

La respuesta del Gobierno de Ximo Puig fue clara: una negativa en toda regla a proporcionar la información solicitada. El Consell de Puig, eso sí, se dio por avisado. Con el temor de que la noticia acabase en las portadas de los medios, introdujo a través de una enmienda una modificación de la línea nominativa de subvenciones para el matadero de Morella y la sustituyó por una más genérica, más disimulada, que fue la que se finalmente se aprobó en los Presupuestos regionales.

Pese a ello, el PP valenciano ya había acudido a los tribunales para pedir la documentación que le negaba el equipo de Gobierno de Puig. Lo hizo bajo el argumento de que eludir este mínimo criterio de transparencia afectaba a derechos básicos y fundamentales.

No pueden dar la documentación porque no existe

Los equipos jurídicos de la Generalitat de esta comunidad no pudieron fácil la pelea por conseguir más datos: se opusieron con el argumento de que carecía de interés el tema, al no haber sido incluida finalmente la partida inicial en los Presupuestos regionales. Según el criterio de estos juristas, la partida genérica no alberga problema alguno.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tumbó ya esta afirmación y la negativa a proporcionar información sobre la empresa. El Tribunal exigió la puesta a disposición de esa afirmación y el cumplimiento de los trámites de transparencia.

Pero, ni siquiera con este mensaje de la Justicia los equipos de Ximo Puig cumplieron con el mandato. Y la explicación es más grave aún: porque la abogacía del Consell afirma que no puede dar la documentación porque no existe. Es decir, que nunca hubo informes justiciando la utilidad pública del gasto, una cuestión que los equipos jurídicos del Consell prueban con un certificado del Director General que afirma literalmente que no existe ningún informe que avale ese requisito legal de la subvención nominal.

Ante semejante afirmación, el PP acudió de nuevo a los tribunales y acaba de conseguir la actual sentencia que condena al Ayuntamiento a entregar la información. Pese a lo cual, la negativa del equipo de Ximo Puig continua viva: dice que la sentencia del TSJCV no se puede cumplir porque no existe el papel. El TSJC ya ha anunciado que sigue adelante con la ejecución de la sentencia.