El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reclamado este viernes al ex president Francisco Camps que, si le tiene “la más mínima estima a las instituciones” de la Generalitat, “debe dejar de hacer daño” a la Comunidad Valenciana y, “por decencia”, abandonar el Consejo Jurídico Consultivo.

En declaraciones a la SER recogidas por EFE, el president ha destacado que, tras las afirmaciones en el juicio del caso Gürtel “de todos los que eran sus amigos del alma y sus máximos colaboradores, es evidente” que Camps “no tiene ya ningún tipo de coartada”.

Por tanto, ha instado a Camps a “asumir su responsabilidad política”, ya que, “aunque no tuviera ninguna responsabilidad jurídica, tiene una enorme responsabilidad política y la debe sustanciar lo más rápidamente posible, por su propio bien y por el bien de la Comunidad” Valenciana.

Camps ya dijo ‘no’

Sin embargo, el ex presidente de la Generalitat Valenciana ya dijo este jueves que no piensa hacer caso a las presiones. Francisco Camps no prevé abandonar el Consejo Jurídico Consultivo, al que pertenece por el cargo que ocupó y tras saberse que las Cortes autonómicas van a votar a favor de que abandone el organismo.

Todo a raíz del giro en el juicio en el caso Gürtel por el que Francisco Correa y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ señalaron a su secretario general cuando estaba al frente de la Generalitat, Ricardo Costa, y éste, en su defensa, descargó toda la responsabilidad de una presunta financiación ilegal sobre el propio Camps.

“Tengo mi casa y punto”, defendió Camps este jueves en una entrevista en Onda Cero, recordando que ha sido sometido a “radiografías de todo tipo” e incluso a una “instrucción por cuatro trajes”. De hecho, ha remarcado, no ha sido llamado ni como testigo a la Audiencia Nacional por Gürtel.