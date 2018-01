Fran Ferri, portavoz del grupo nacionalista Compromís en las Cortes valencianas, cobra un plus de distancia kilométrica que no le corresponde y por el que ingresa 588,35 euros mensuales. Aunque está empadronado en Canals, donde nació, a 62 kilómetros de la capital, reside en la ciudad de Valencia. El plus le reporta 7.060,20 euros anuales en concepto de “indemnización por el ejercicio de la función”.

La treta permite a Ferri engordar una nómina de por sí suculenta. A la asignación reglamentaria como diputado (28.326 euros), el dirigente de Compromís añade la de portavoz del grupo parlamentario (24.500 euros), la de portavoz de su partido en la comisión de Industria (7.014 euros), el complemento por dedicación exclusiva (4.378 euros) y el plus de kilometraje justificado por un empadronamiento en su pueblo natal que no se corresponde con su residencia habitual en la capital del Turia. En total, 72.038 euros ingresa Ferri del presupuesto público, según su propia declaración oficial presentada en las Cortes valencianas.

Según estos ingresos, el plus de kilometraje supone casi un 10 por ciento del total de la remuneración recibida por el diputado del partido de la vicepresidenta, Mónica Oltra.

El salario de Ferri contrasta con el de los portavoces del PP y el PSOE, ambos con una remuneración de 59.866 euros anuales. La ‘popular’ Isabel Bonig, presidenta del partido en la Comunidad, renunció al plus de kilometraje cuando trasladó su residencia de la población castellonense de Vall de Uixó a Valencia en 2016. El portavoz socialista, Manuel Mata, tampoco lo cobra porque vive en la capital valenciana, donde está la sede de las Cortes.

Fran Ferri (Canals, Valencia, 1984) es ingeniero de organización industrial. Llegó a las Cortes valencianas en 2011 proveniente de activismo LGTBI y de hacerse con el liderazgo de Bloc Jove, la sección juvenil de la formación con más peso dentro de la coalición Compromís, en 2009, con apenas 25 años.