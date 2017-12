La juez del caso F1 en Valencia parte en dos la causa para agilizar la investigación

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia investigará por separado, en dos piezas distintas, las negociaciones para que Valencia acogiera el Gran Premio de Fórmula 1 en diferentes ediciones y la absorción de la deuda por parte de la Generalitat, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La jueza ha adoptado esta medida después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la división de la causa, en la que están investigados el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps; el ex piloto Jorge Martínez ‘Aspar’; y la ex consellera de Cultura Lola Johnson, en tres apartados.

Finalmente, la magistrada ha optado por dividir el procedimiento en dos piezas. En la primera se investigarán las negociaciones previas para traer a Valencia el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor. En la pieza 2 se instruirá la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat.

Fiscalía solicitó esta medida tras las diligencias practicadas por la UDEF de la Policía Nacional en las que “se han podido determinar de manera fehaciente diversos hechos delictivos” relacionados con la negociación y ejecución del Gran Premio de la Fórmula 1 y la posterior absorción de Valmor Sports por parte de la sociedad pública Circuito del Motor S.L., según alegó el fiscal.

Por otro lado, la magistrada ha rechazado investigar la conexión entre el caso Valmor y el caso Imelsa. Ha acordado que sea otro juzgado el que decida si hay que investigar los contratos entre Circuito del Motor y la mercantil vinculada al ex gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.