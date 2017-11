La Comunidad Valenciana está en protocolo de control del déficit. Con el dudoso récord de ser la segunda región con más deuda pública (45.000 millones) sólo superada por Cataluña. Pero no ha encontrado problemas económicos para recuperar sus medios públicos: televisión y radio.

La radio acaba de estrenarse. Su nombre es ‘A Punt’, e inició el pasado 13 de noviembre sus emisiones de prueba. Y lo hizo al más puro estilo ‘Nodo’: con una batería de 10 canciones en catalán y propias del más puro repertorio separatista.

La número uno de estas canciones fue de Obrint Pas (Al país de l’olivera). La canción era ‘La Flama’, que fue elegida por la web ediciones.la22.org como una de las nueve canciones independentistas. La publicación la definía de la siguiente manera: “La Flama es uno de las canciones más escuchada [sic] de este grupo, que es conocido por componer letras de canciones muy reivindicativas que tratan la mayoría de veces de temas sociales y la independencia de los Països Catalans”.

El grupo, de hecho, participó en el acto final ‘por el sí’ en Montjuic. Uno de los miembros de este grupo, Miquel Gironés, participó además en el concierto de 2013 con motivo de la Diada.

La segunda canción elegida ha sido de El Diluvi. Junto a Manel y Tardor fueron uno de los grupos anunciados para protagonizar el concierto de bienvenida al invierno de 2016 de JovesPV-Compromís (Jóvenes País Valenciano Compromís).

La tercera, del grupo Zoo, se titula ‘Ara estem sols’. Este grupo saltó a las páginas de política tras ser contratado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para las fiestas de Moratalaz y descubrir que eran un grupo no sólo de ideología independentista, sino que no dudaba en reivindicar al dictador venezolano Hugo Chávez. Entre sus temas más selectos se puede escuchar la frase: “Que no será por ganas de poneros bombas”.

Otra de las canciones de este repertorio que la dirección de A Punt ha considerado tan neutral como para ser emitido en el estreno de una radio publica es de Pep Gimeno, llamada ‘Botifarra – Malaguenya de Barxeta’. Este autor fue conocido por la polémica mantenida con el diputado nacional del PP, Joaquín Albaladejo, quien defendió que una actuación de Botifarra hace tiempo en Torrevieja fue un “acto de exaltación de la política pancatalanista del conseller Vicent Marzà, y una provocación, pues se celebra a cinco días del referéndum de Cataluña del 1 de octubre”.

Otra pieza fue ‘Colpeja Fort’, de La Gossa Sorda, cuyo líder, Josep Nadal, es actualmente diputado autonómico de Compromís y publicó el famoso tuit en el que afirmaba que el Banco de Sabadell no era bienvenido a la Comunidad Valenciana.

El Banc de Sabadell és el responsable del Model Alzira de sanitat i dels patiments que ha provocat Marina Salut. Ací no els volem. — Josep Nadal (@JRNadal) October 5, 2017

Otros temas, como ‘El camí de la esperança’, de Arrós Caldós; ‘Cantaré Llibertat’, de Carraixet… se unen a esta lista de ‘greatest hits’ seleccionados como anticipo de lo que va a ser la nueva radio púbica de socialistas y Compromís.