El gobierno social-podemita de la Comunidad Valenciana, encabezado por Ximo Puig (PSOE) y Mónica Oltra (Compromís), saldrá a la calle este sábado de la mano de la CUP, Esquerra Republicana y otras plataformas que promueven el autodenominado ‘derecho a decidir’ de los valencianos, e incluso el ‘Estado valencià’, para reclamar una mejor financiación al Gobierno de Mariano Rajoy.

La Comunidad Valenciana es una de las regiones más perjudicadas por el modelo aprobado en 2004 por la mayoría socialista que mantenía a Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Ello no impidió que fuera votado favorablemente incluso por consellers que hoy están en el Ejecutivo de Ximo Puig, como Carmen Montón. El modelo caducó en 2014 y la reforma está por hacerse. La inestabilidad política viene retrasando la implantación de un nuevo modelo para el que el PP necesita el apoyo del PSOE, como viene recordando el presidente del Gobierno.

Sin embargo, la reivindicación se ha convertido en eje del Consell que preside Ximo Puig. En el manifiesto con el que pretenden movilizar a los valencianos, argumentan que “este año, cada valenciana y valenciano [sic] recibimos 237 euros menos que la media del Estado, o 839 euros menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale entre un 10% y un 29% menos de recursos, respectivamente”.

Entienden los socios del gobierno regional que “si sumamos infrafinanciación y infrainversión [sic], este año, nuestra discriminación alcanzará los 1.600 millones de euros, si sólo nos comparamos con la media. Estamos en una situación insólita, sobre todo porque tenemos una renta per cápita inferior en 12 puntos a la media”.

Sin embargo, al amparo de la reivindicación frente a Madrid, son multitud de partidos, asociaciones y plataformas pancatalanistas las que se colocarán tras la pancarta para pescar en el río revuelto de la financiación y convertirán la cita en un aquelarre contra la nación española. Uno de los miembros más activos en la movilización de este sábado es la ‘Plataforma Pel Dret a Decidir del País Valencià’, una entidad que siempre ha defendido la entelequia del autodenominado ‘País Valencià’ y que ha organizado en los días previos una conferencia de Asamblea Nacional Catalana (ANC), la organización acusada de sedición por la Audiencia Nacional y cuyo líder, Jordi Sànchez, está en prisión acusado de ser uno de los impulsores del golpe en Cataluña.

Protagonismo reservado también para la Acció Cultural del País Valencià (ACPV), el remedo de Òmnium Cultural en la Comunidad Valenciana e hiperventilado financieramente tanto por la propia Generalitat catalana, como adelantó OKDIARIO: 16 millones de euros en subvenciones y ayudas desde 1999 hasta 2016 para promover la ficción histórica de los ‘Països Catalans’.

El listado de participantes que se recoge en la web oficial de la manifestación suma adhesiones de entidades independentistas como Esquerra Republicana, las filiales de la CUP de Almàssera y Biar, Per un Procés Constituent Valencià, Plataforma Cívica Sobiranista, Plataforma per la Llengua País Valencià y l’Assemblea per les llibertats i contra la repressió, València Sense Mordassa. Y otras entidades como Anticapitalistes del País Valencià, Ca Revolta o Escola Valenciana del País Valencià.

Con esta participación y las pancartas y banderas que acompañarán la marcha, sorprende la presencia de Ciudadanos en la protesta. Los de Albert Rivera comparten la reivindicación de la necesidad de un nuevo modelo de financiación, pero la masiva presencia de radicales e independentistas está haciendo muy difícil su participación.