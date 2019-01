Torra pide a los catalanes la “máxima movilización en el año de la república”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicado este sábado la labor de su Govern y de JxCat, frente a las críticas lanzadas por la ANC, y ha llamado a la "máxima movilización" y a prepararse para "el año de la unidad, la libertad y la república".

En la clausura del congreso constituyente de la Crida Nacional per la República, Quim Torra ha emplazado a los catalanes a seguir movilizándose “hasta las últimas consecuencias, siempre de manera democrática y pacífica“.

“Estad preparados, porque este es el año de la unidad, la libertad y la república”, ha proclamado Torra, que ha enarbolado las “banderas del diálogo, los derechos civiles y autodeterminación, y la no violencia”.

Según Torra, “cuantas más amenazas” dirijan al independentismo, “más unidad, libertad y república”, que es a su juicio la “fórmula perfecta” que ya se aplicó el 1-O.

“Apartarnos de cualquiera de estas palabras es traicionar el espíritu del 1-O”, ha dicho Torra, que ha empezado su intervención invitando a los más de 2.000 asistentes al cónclave a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del franquismo, en el 80 aniversario de la entrada de los “fascistas” en Barcelona.

Un día después de que la ANC difundiera un vídeo en el que regaña severamente al Govern “autonomista” por “incumplir” sus promesas en relación con el proceso independentista, Torra ha reivindicado la labor de su ejecutivo y de JxCat, que se están “dejando la piel cada día para hacer la república”.

“Yo sólo he venido y solo he aceptado el encargo de president para trabajar para hacer la república. Si algún día llego a creer o a pensar que no tengo las fuerzas, los apoyos o las capacidades para hacer avanzar este país hasta la independencia, me iré”, ha reiterado.

Replicando a algunos de los reproches lanzados por la ANC, ha recalcado que el Govern ya está “recuperando las leyes sociales” que tumbó el Tribunal Constitucional y ha destacado la labor de los consellers de JxCat en un contexto de una “conflictividad inmensa”.

Además, y para replicar al tirón de orejas de la ANC por no haber investido a Carles Puigdemont al principio de la legislatura, Torra ha sido tajante: “Somos lo que tenemos como objetivo prioritario la investidura del presidente Puigdemont”.

Asimismo, ha advertido de que si el Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a reconocer el derecho a la autodeterminación “nos quedaremos donde estamos, en el ‘no’ a los presupuestos”.