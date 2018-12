TV3 invita como héroe al guarda forestal que se enfrentó al mosso de los “collons”

El guarda forestal se presentó en TV3 como un ‘héroe de paz’ al asegurar que actuó de intermediario entre los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y los mossos durante la manifestación.

“Decidimos que resistiríamos hasta que pudiéramos cogiendo aquellas vallas, y que lo que era sagrado era que ese cordón no se rompiera. Yo tenía muy claro que si ese cordón se rompía perdíamos todos. Y lo que me daba más miedo era que allí hubiera un baño de sangre“, señaló Canet durante su intervención en el plató de TV3.

👉 Carles Canet ens explica com el 21-D es va situar entre Mossos i manifestants: “Tenia clar que si aquell cordó es trencava hi perdíem tots. Pensava que si es trencava el cordó, allà hi hauria un bany de sang” #FAQSpessebreTV3 ▶️ https://t.co/xDgmi6ned5 pic.twitter.com/kKw7L9JEQS

