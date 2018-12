Fiscales piden a Segarra que ordene a los Mossos actuar contra los CDR en Cataluña

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha remitido este lunes una carta a la fiscal General del Estado, María José Segarra, en la que le insta a ordenar “directamente” a los Mossos d’Esquadra que actúen en Cataluña contra los disturbios provocados por los Comités en Defensa de la República (CDR) ya que sus responsables políticos no lo hacen.

“Le rogamos respetuosamente que, para garantizar debidamente que la Fiscalía no sea un apéndice más del Gobierno sino el primer garante de los derechos de los ciudadanos, se adopten decisiones para que esta situación jamás vuelva a darse. Si las fuerzas policiales correspondientes no actúan por propia iniciativa, no tenemos que recordarle que V.E. puede darle ordenes directamente a sus jefes superiores”, dice en su misiva.

La organización se refiere con “no poco descontento” a que “durante al menos 15 horas del día de antes de ayer, numerosas carreteras que unen la Comunidad Autónoma de Cataluña con otras limítrofes eran cortadas con total impunidad por componentes de los autodenominados CDR (Comités para la Defensa de la República), mientras ninguna autoridad ni policial ni judicial hacía absolutamente nada”.

“No podemos comprender cómo nadie procedió a identificar a los autores y a desmantelar esas barricadas, que impedían el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la libertad deambulatoria a infinidad de familias que viajaban o a profesionales que hacían sus labores”, afirman los fiscales.

Critican así que “ante conductas que parecen encajar perfectamente en delitos graves” no se entiende “cómo desde las jefaturas de las Fiscalías afectadas y en última instancia” desde la Fiscalía General del Estado, no se adoptaron “de manera inmediata medidas ante delitos que se estaban consumando a plena luz del día, a la vista de todos y difundidos en toda suerte de medios de comunicación” y emplazan a Segarra a “tomar decisiones” para que no vuelva a suceder.