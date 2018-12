"Facherío, ya os podríais currar un poquito más la etiqueta, que sacáis 15 euracos por esto", afirma Gabriel Rufián La empresa que vende el vino responde a Rufián: "Cuando gane 105.000 euros sin hacer nada, como tú, mejorará el diseño"

Gabriel Rufián, portavoz adjunto de ERC en el Congreso, ha colgado un vídeo en su perfil de Twitter en el que aparece desempaquetando una botella de vino que lleva su nombre. Este vídeo lo ha difundido mientras sus compañeros encarcelados de forma preventiva por el 1-O se encuentran en huelga de hambre en prisión para presionar al Gobierno y conseguir repercusión a nivel internacional.

“¿Ya ha llegado? Hostia, ¿qué cutre no? Facherío, ya os podríais currar un poquito más la etiqueta, eh. Esto se nota que es baratrónico y que sacáis 15 eurocacos por esto. Pues nada, ¡feliz navidad!“, afirma Rufián en este vídeo colgado en las redes sociales. En el mismo mensaje de su Twitter añade lo siguiente: “Oye ‘Pig de Montes’, ya os podríais currar un poco más la etiqueta que le sacáis 17 pavos a la garrulada esta. Bon Nadal (Feliz Navidad)”.

Este vino es uno de los productos que vende ‘Pig de Montes’ a 13 euros la unidad. Se trata de una empresa malagueña agroalimentaria dedicada a la venta de productos ibéricos y jamones. La compañía fue denunciada por el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, por presunta “ofensa y vejación” a la imagen del ex presidente de la Generalitat.

El propio perfil de la empresa en Twitter no ha tardado en contestar a Gabriel Rufián: “El día que gane 105.000 euros sin hacer nada, como tú, mejorará el diseño”.

‘Pig Demont’, que era el nombre original de esta marca, cambió su denominación por ‘Pig de Montes’, aunque manteniendo el cerdo con gafas de pasta y el pelo negro como imagen identificativa. A la banderas de España y de Andalucía se le añadió la ‘senyera’ de Cataluña.

La huelga de hambre

El ex consejero de Presidencia, Jordi Turull, y el ex presidencia de la ANC, Jordi Sánchez, iniciaron hace unos días en la prisión de Lledoners una huelga de hambre. El objetivo de esta huelga es internacionalizar el discurso separatista por el juicio del 1-O e intentar que los médicos no les den su aprobación para el traslado en furgón a cárceles de Madrid y la asistencia al juicio en el Tribunal Supremo.

Los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull también se han unido a esta iniciativa. Miembros del Govern han anunciado que se unirán a la huelga de hambre de los golpistas encarcelados, empezando por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Aunque en el caso del ‘president’, sólo lo hará durante 48 horas.