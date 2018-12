Así amenazan los violentos CDR a OKDIARIO: “Cake Minuesa te vamos a matar hijo de puta”

Varios activistas de Greenpeace han colgado esta mañana en el Arco de Triunfo, en el distrito de Moncloa-Aravaca, una pancarta gigante que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que detenga la venta de armas de Arabia Saudí con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos.

Los CDR no permiten el acceso de OKDIARIO a la cabecera de su manifestación en Tarrasa Los violentos quemaron banderas de España ante la pasividad de los Mossos que han denunciado instrucciones políticas para no actuar contra la violencia callejera

Los violentos CDR colocan a un periodista de OKDIARIO en la diana con amenazas que dejan a las claras el carácter de los grupos independentistas radicales. Coincidiendo con una manifestación de VOX e Tarragona los autodenominados Comandos de Defensa de la República avalados por Torra montaron una manifestación con el objetivo de boicotear a la del partido de Santiago Abascal.

Amenazas a OKDIARIO

Entre el grupo de radicales hay uno que amenaza sin ningún sonrojo al periodista de OKDIARIO Cake Minuesa: “Te vamos a matar hijo puta”. El grito es celebrado por decenas de violentos sin que nadie intente silenciarle.

El vídeo grabado por el equipo de periodistas muestra el comportamiento de los radicales que han tomado la calle en Cataluña para tratar de hacer realidad la aspiración republicana de Torra y compañía. Los cachorros del independentismo quemaron banderas españolas, insultaron a los miembros de VOX y trataron de intimidar a todo aquel que participara de la defensa de la unidad de España.

Desmoralización ciudadana

Entre los vecinos con los que ha hablado el equipo de Cake Minuesa ha corrido el desanimo y la sensación de que la situación en Cataluña se ha desbordado y ya no parece tener cerca una vuelta a la normalidad: “Esto ya no tiene vuelta atrás, no hay solución a esto que esta pasando en Cataluña”.

La grabación se desarrolla en medio del hostigamiento del equipo de seguridad dispuesto por los CDR. No dejan acceder a Minuesa a la zona de cabecera de la protesta radical.

El vídeo se grabó en Tarrasa el día de la Constitución cuando comenzaron los disturbios protagonizados por los CDR durante el fin de semana. Unos disturbios que han provocado la censura general de los partidos políticos por la inacción de los Mossos a los que no se ha dejado actuar para sofocar la violencia.