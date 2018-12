El padre de Romeva llama a impedir el traslado de los golpistas a Madrid para ser juzgados

Jordi Romeva, el padre del ex consejero Raül Romeva, lo ha pedido en una carta enviada a la ANC y Òmnium "Os propongo rebelarnos e impedir el traslado de los presos a Madrid (con una resistencia pacífica)", señala Romeva

Jordi Romeva, el padre del ex consejero encarcelado por el 1-O Raül Romeva, pide al separatismo catalán que impida el traslado de los golpistas presos a Madrid para evitar que sean juzgados por el Tribunal Supremo. Lo hace a través de una carta enviada a las entidades independentistas de la ANC y Òmnium Cultural. La misiva ha sido publicada y difundida por ‘Vilaweb’, uno de los periódicos independentistas que reciben subvenciones de la Generalitat liderada por Quim Torra.

“Os propongo rebelarnos contra el juicio e impedir el traslado de los presos y presas a Madrid (siempre con una resistencia pacífica, claro)”, escribe Jordi Romeva en la carta dirigida a las asociaciones que lideran el independentismo.

El padre del ex consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat llama “impostor” y “mentiroso” al juez Pablo Llarena, instructor del Tribunal Supremo de la causa del 1-O contra el antiguo ejecutivo autonómico de Carles Puigdemont. “Me rebelo a someterme a una justicia que actúa de mala fe. No quiero ser cómplice de un juez impostor, mentiroso, desacreditado, de una instrucción sesgada, que se vulneren los derechos de la defensa, que se esconda documentación”, afirma.

“No quiero colaborar con un Tribunal Constitucional que acepta pero que no tramita los recursos de amparo para bloquear la apelación a los tribunales europeos. No quiero. Y como no reconozco esta justicia y no acepto este juicio, no quiero que vuelvan a las cárceles españolas. Ni los lloro ni los reivindico, los voté libres y los quiero libres, con sus familias y sus amigos y volviendo a trabajar, si lo deciden, al servicio de Cataluña”, destaca en la misiva enviada a la ANC y Òmnium Cultural.

El padre de Raül Romeva se une con frecuencia a las movilizaciones en apoyo a los golpistas encarcelados y fugados de la justicia española en el extranjero. El 6 de noviembre del año pasado, Jordi Romeva se unió a los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) que cortaron varias carreteras en Cataluña para pedir la libertad de los políticos presos.

Apoya la huelga de hambre

El padre de Raül Romeva apoya también la huelga de hambre iniciada el pasado sábado por el ex consejero de Presidencia, Jordi Turull, y el ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, en la prisión de Lledoners. El objetivo de esta huelga es internacionalizar el discurso separatista por el 1-O e intentar que los médicos no les den su aprobación para el traslado en furgón a cárceles de Madrid y la asistencia al juicio en el Tribunal Supremo.

Los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull también se han unido a esta iniciativa. Miembros del Govern han anunciado que se unirán a la huelga de hambre de los golpistas encarcelados, empezando por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Aunque en el caso del ‘president’, sólo lo hará durante 48 horas.