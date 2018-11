Los médicos en la calle y Torra a lo suyo: “La república no tendrá las listas de espera”

Más de 1.500 médicos de Cataluña llevan en huelga y ocupando las calles desde el pasado lunes Quim Torra ha aprovechado esta semana para repartir los "premios republicanos del año" en Gerona

Más de 1.500 médicos y trabajadores de la atención primaria del ICS (Instituto Catalán de Salud) llevan en huelga desde el pasado lunes en las calles de Cataluña para protestar contra sus “condiciones laborales precarias” y las largas listas de espera. Pero el Ejecutivo de Quim Torra ha restado importancia a este problema asegurando que “la república no tendrá las listas de espera”, en alusión a una hipotética independencia de Cataluña.

Así lo ha afirmado Eduard Pujol, portavoz de JxCAT en el Parlament y uno de los principales rostros del separatismo catalán. “Nos estamos peleando por las migajas. Tenemos que ir a la resolución real del problema. Y la solución real del problema ante un Estado que no hace nada a favor del país, es plantear que necesitamos votar, decidir nuestro futuro“, ha señalado en una entrevista concedida a ‘Radio 4’ de RNE.

A pesar de que las competencias de la sanidad catalana las tiene la Generalitat, Pujol ha tratado de minusvalorar las protestas de los médicos en Cataluña: “A veces veo que nos distraemos en cosas que no son las esenciales, nos estamos peleando por las migajas, que si 85 días de la lista de espera, que si debería ser 82, que en otro Gobierno podrían ser de 75 …”.

“Estamos hartos de hablar de listas de espera y discutir de si pasamos de 85 a 81 días y hacerlo pasar por un éxito. Eso es un enorme fracaso de país, porque la gente merecería que las listas estuvieran en 15-20 días. Y no llegamos porque no hay medios y no los tendremos nunca hasta que no hagamos el salto a república“, ha añadido el portavoz de JxCAT.

Eduardo Pujol pronunció estas palabras el martes, y este miércoles ha intentado matizarlas a través de su perfil de Twitter: “He dicho que la huelga tiene toda nuestra comprensión para que el sector tiene motivos para quejarse. Y también he dicho que vivimos ahogados, que es un ahogo estructural, y que discutimos para pasar de 85 a 82 días de lista de espera .. cuando deberíamos estar a 15 o 20″.

Este miércoles, junto a los bomberos de la región, los médicos han tratado de asaltar el Parlament para presionar al Ejecutivo de Torra. Los Mossos han tenido que cargar contra ellos para evitar que accediesen a entrar en la cámara catalana.

Los sanitarios reclaman “acabar con nuestras condiciones laborales precarias” y tener más tiempo para atender a sus pacientes. Piden al menos estar 12 minutos con cada uno de ellos y de tener un máximo de 28 pacientes por médico al día, debido a que actualmente “nos encontramos desbordados y sin poder atenderles”.

Y Torra repartiendo premios

Mientras tanto, el Govern de la Generalitat se centra en su labor de fomentar el proceso independentista. El pasado lunes, Quim Torra y algunos miembros de su Govern entregaron los “premios republicanos del año” en el palacio de congresos de Gerona, donde en anteriores años se ha celebrado la entrega de becas y premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Els europeus diuen que la independència de Catalunya no els fa por i que la repressió de l’estat espanyol és intolerable i el desprestigia. Ho afirma un estudi de l’Institut Elcano. Portem un any de victòries gràcies a la bona feina de l’exili.#PremisRepublicansdeLAny pic.twitter.com/G6610htdkY — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 26 de noviembre de 2018

El primer premio de “republicano del año” se lo llevó el magnate independentista y director del diario podemita ‘Público’, Jaume Roures. El galardón “1 de octubre” se lo llevó el cantautor y ex diputado de JxSí en el Parlament, Lluís Llach. El rapero Valtonyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo, fue premiado con el “república de las artes”. El galardón de “república popular” se lo llevó la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

También hubo una mención especial para los golpistas encarcelados de forma preventiva por el juicio del 1-O y a los fugados en el extranjero de la justicia española al concederles el “premio de honor”. Esta distinción la compartieron con los miembros de los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) que se encuentran investigados por la Audiencia Nacional.