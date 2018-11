Buch desmiente a Borràs y niega haberle dicho que los Mossos no la investigan como ella afirma

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha negado hoy haber dicho ayer a la titular de Cultura, Laura Borràs, que los Mossos no la investigan, como ha asegurado hoy su compañera de gabinete, ya que no lo puede hacer porque el caso está bajo secreto de sumario y porque no tiene ninguna información.

En declaraciones a los periodistas, el titular de Interior ha salido así al paso de las declaraciones que ha efectuado esta mañana la consellera de Cultura, que ha afirmado que Buch le indicó que no se la está investigando.

Los Mossos d’Esquadra registraron ayer la sede de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que estuvo dirigida por Borràs desde 2013 hasta antes de llegar a la Conselleria de Cultura en 2018, en una investigación sobre supuestas irregularidades en la contratación de servicios para webs oficiales.

En una entrevista matinal a Ser-Barcelona, Borràs ha dicho que ayer, cuando estaba en el Palau de la Generalitat “codo con codo” junto al conseller Buch, y supo que se estaba registrando el ILC, le comentó a su compañero de gabinete: “Parece que se me investiga”.

“Y me dijo: ‘Espera, déjame que mire’. Y entonces me dijo: ‘No se te investiga, pero vaya, hay secreto de sumario, por lo tanto yo no sé nada'”, ha agregado la consellera, en relación con lo que le comentó Buch a raíz de los registros en la ILC.

Por el contrario, por la tarde Buch ha indicado que, cuando la consellera conoció los registros, le preguntó y “evidentemente” él no le pudo informar “de nada” por dos motivos: porque no le toca hacerlo y porque es una investigación bajo secreto de sumario.

“La información que yo tengo es ninguna”, ha exclamado Buch, que ha destacado que Borràs, tras una primera intervención radiofónica esta mañana, ha “corregido lo que ha dicho” porque se podían “malinterpretar” sus palabras.

“Yo puedo garantizar que no di ninguna información (a Borràs) por dos motivos: primero porque no puedo, porque no me toca hacerlo, y segundo porque no tengo esta información, porque se ha decretado secreto de sumario y esta información no llega al conseller”, ha insistido.

De hecho, Buch ha indicado que ayer se enteró de los registros en el ILC y en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) a través de las cuentas de twitter de algunos periodistas, ya que se trata de una “investigación judicial” de la que no les informan de los pasos que se dan.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ), que sería el órgano judicial competente para eventualmente investigar a Borràs, dada su condición de aforada, no tiene abierta ninguna causa sobre la consellera, según fuentes judiciales.