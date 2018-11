El ex fiscal Gordillo: “Es una vergüenza que el Gobierno quiera indultar a los golpistas”

El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo ha advertido que el indulto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido a los golpistas de la Generalitat es “una aberración” y un “atentado a la Administración de Justicia”.

Gordillo ha participado este fin de semana junto a Albert Rivera en la concentración convocada en Madrid por Ciudadanos (C’s) para exigir al gobierno socialista que no indulte a los golpistas.

“Todavía no se ha celebrado el juicio, todavía no hay sentencia”, ha señalado Ignacio Gordillo, “y ya están indultando, esto es el colmo del atentado a la Administración de Justicia“.

A su juicio, “se les está diciendo a los jueces: ustedes dicten la sentencia que quieran, que nosotros al día siguiente vamos a anular esa sentencia y vamos a conceder a los golpistas el indulto“.

El ex fiscal de la Audiencia Nacional considera que esta actitud del Gobierno socialista es “una aberración, una ofensa contra el Estado de Derecho, contra la Sala Segunda del Supremo, contra los jueces y magistrados y contra Su Majestad el Rey, al que harían firmar el indulto. Sería la mayor vergüenza a la que podemos asistir”.

Gordillo actuó como fiscal en numerosas causas por terrorismo, como el secuestro de Ortega Lara o el caso Lasa y Zabala del GAL. También dirigió la investigación por fraudes económicos como el caso Rumasa, el caso Sogecable y Argentia Trust.

Ignacio Gordillo, ex fiscal de l'Audiència Nacional: "Vamos a terminar con los independentistas, los golpistas. Porque han cometido el hecho más grave que puede cometer un ciudadano, que es ir contra la constitución y el Estado de derecho." Jo diria que és pitjor matar. pic.twitter.com/6U1kVqNbFV — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) November 24, 2018

Durante el acto celebrado este sábado, Gordillo ha señalado que “los españoles nos tenemos que oponer a que se conceda el indulto a los que han cometido, aún presuntamente, el hecho más grave que puede cometer un político, que en el Código Penal encaja perfectamente con el delito de rebelión. Si el golpe de Estado no es un delito, no me digan ustedes qué va a ser delito en nuestro país”.

“Gracias a la aplicación de la Ley”, ha añadido, “hemos conseguido vencer a los terroristas, gracias a la colaboración de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora estamos en la lucha venciendo a los corruptos en esa misma línea”.

“Y queda finalmente”, ha concluido, “y lo vamos a hacer, terminar con los golpistas. No por su ideología, sino porque han cometido el hecho más grave que puede cometer un ciudadano, que es ir contra la Constitución y el Estado de Derecho”.