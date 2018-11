El PSC no apoyará el presupuesto independentista del Govern de Torra

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que los socialistas catalanes no apoyarán un proyecto de presupuestos catalanes presentado por un Govern cuya prioridad sea la independencia de Cataluña: “Que busquen apoyo en las fuerzas independentistas. Tienen 70 diputados”.

“No podemos colaborar con un Govern que tiene como objetivo la independencia de Cataluña. Se nos hace imposible colaborar con un Govern así”, ha dicho en una rueda de prensa en la que ha pedido a los partidos independentistas que dan apoyo al Govern que respalden los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Illa recuerda que el proyecto de PGE incluye un incremento de 2.200 millones de euros para Cataluña, y cree que si estos partidos no quieren apoyar las cuentas del Estado “deberán explicárselo a los catalanes”.

Preguntado por la posibilidad de que estas cuentas no salgan adelante pero se aprueban medidas concretas del proyecto en el Congreso, ha dicho que les perece “difícil” abordar todos los beneficios que recoge el proyecto de finanzas públicas para Catalunya por separado, y ha puesto en duda que esos 2.200 millones acaben llegando si no es vía presupuestos.

Preguntado sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez puede continuar dirigiendo sin unas cuentas aprobadas, ha dicho que corresponde a Sánchez tomar esa decisión, y ha rechazado “especular” al ser preguntado por las palabras del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos, que en los Desayunos de Europa Press no ha descartado celebrar las generales junto a las municipales y las europeas.

Ha explicado que los socialistas catalanes “tienen en su horizonte” las elecciones municipales y las europeas, que están pendiente de las andaluzas del 2 de diciembre y que valorarán otras convocatorias electorales cuando se produzcan.

Sobre las elecciones andaluzas, ha defendido que la candidata socialista Susana Díaz es “la única que presenta un proyecto para Andalucía” y ha reprochado que otros partidos centren su discurso en otras comunidades –como Cataluña– como campaña para Andalucía.

También se ha referido a la reunión que el viernes mantuvieron con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y con los grupos de JxCat, ERC y los comuns, en la que constataron que están lejos del acuerdo y que es “más necesario” seguir dialogando para alcanzar un acuerdo el acuerdo de dos tercios exigido en las leyes para abordar cambios legislativos de calado.

“Nosotros no estamos de acuerdo con un referéndum de autodeterminación. Queremos que se vote un acuerdo y no una ruptura, y no cambiaremos en eso”, ha advertido.