Tardà al Gobierno: presionar a ERC diciendo “mentiras” es “la forma más estúpida de hacer política”

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Joan Tardá, ha afirmado que “todo el mundo sabe que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como siempre, se puede incrementar al margen de los Presupuestos Generales del Estado” y ha señalado que no sabe, por tanto, “a qué viene intentar presionar al republicanismo catalán diciendo mentiras, porque es la manera más estúpida de hacer política”.

Tardá ha acudido este domingo a San Sebastián, acompañado del también diputado de la citada formación en el Congreso Gabriel Rufián, donde asiste como observador a las consultas independentistas organizadas por Gure Esku Dago.

Preguntado por los periodistas si, además de los Presupuestos Generales del Estado ERC se plantea no apoyar otras políticas sociales del Gobierno central como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, Tardá ha señalado que su posición es “muy clara”.

“No vamos a negociar los presupuestos porque entendemos que no se pueden cambiar libertades y derechos civiles por partidas y no tenemos nada más que decir”, ha señalado. “Lo que vale es la palabra de Esquerra y hemos dicho siempre en público lo mismo que hemos dicho en privado”, ha señalado, para añadir que el Gobierno central sabe “perfectamente” cuál es su posición.

Tardá ha incidido en que no aceptarán “mentiras” y “todo el mundo sabe que el Salario Mínimo Interprofesional como siempre se puede incrementar al margen de los Presupuestos Generales del Estado, lo que no valen son las mentiras”. “No pueden decir lo que no es verdad”, ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado no saber “a qué viene intentar presionar al republicanismo catalán diciendo mentiras porque es la manera más estúpida de hacer política”.