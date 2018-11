Puigdemont aplaude la idea de Otegi de unir a separatistas vascos, catalanes y gallegos en una sola lista

El expresidente catalán dice que con el PNV contempla "alianza en cualquiera de los escenarios" Sostiene que "solo hace falta esperar la absolución" de los golpistas en el juicio del 1-O

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont considera que la oferta del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, de acordar un “programa de mínimos” entre separatistas vascos, catalanes y gallegos para presentarse a las próximas citas electorales es una “propuesta inteligente” porque “puede ser disruptiva en la fórmula política sobre la que se ha asentado el Estado español”.

En una entrevista al diario ‘Gara’, recogida por Europa Press, Puigdemont se refiere a la Crida Nacional per la República, movimiento político para formar un partido independentista catalán presentado en julio de 2018 y precisa que “más que la unión de las siglas políticas”, lo que les interesa es que “gente de espacios políticos diferentes entienda que es el momento de buscar una actuación conjunta”. Así, subraya que la Crida “no apela a partidos, apela a ciudadanos”.

En este sentido, valora la propuesta de Arnaldo Otegi de candidaturas unitarias entre separatistas y afirma que, “teniendo en cuenta que nosotros defendemos la máxima unión política en este momento, ésta es una propuesta que entra de lleno en este espíritu”.

Tras señalar que “hoy España no pasa los estándares de calidad democrática”, el expresidente catalán fugado de la Justicia española considera que “hay que ser humildes, dejar partidismos a un lado y entender que es un momento de una gran trascendencia que pide también decisiones transcendentes”. “Si no, quizá no es verdad que estamos dispuestos a hacerlo todo para implementar la República, porque hay unos esfuerzos que no cuestan sangre, ni cárcel, ni exilio”, advierte.

“Pasar a la ofensiva”

Por otro lado, Puigdemont dice que con el PNV contempla “alianza en cualquiera de los escenarios”, aunque considera necesario ver “cómo enfocamos el debate de las elecciones europeas en un contexto de gran trascendencia histórica para Catalunya y para Europa”.

Preguntado por si la postura del lehendakari, Íñigo Urkullu, planteando un esquema de ‘resistencia y de aguantar la autonomía que se tiene’ haría difícil llevar un programa común a Europa, Puigdemont afirma que ellos también están en “una lógica de resistencia, pero ante la amenaza de una involución democrática, quedarse pasivo es recular”. “Y ante el autoritarismo, tenemos que pasar a la ofensiva. Manteniendo una posición, entre comillas, conservadora e indolente ante los efectos de la represión, el autoritarismo y la regresión democrática, difícilmente desincentivaremos a los represores y a los antidemócratas. Al revés, la historia nos dice que pasa lo contrario”, advierte.

“Falaz y perverso”

En relación al juicio por el 1-O, dice que “solo hace falta esperar la absolución” de los golpistas, porque “no hay ninguna otra salida justa”. A su entender, “toda la construcción de este caso, falaz y perverso, tiene el objetivo de intimidar, disuadir, castigar y vengarse de una generación de políticos catalanes que han osado desafiar al Rey y al Estado”.

“Esto nos obliga a ser muy pesimistas, pero veremos cómo arranca el juicio, porque el Estado no podrá quedar impune al juicio que hará el mundo de este proceso, nos encargaremos de subrayar las flagrantes violaciones de derechos fundamentales”, añade, para afirmar que del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, no cabe esperar nada, porque “15 años después, va a volver a proponer un Estatut que no pide nadie y que no tiene los diputados suficientes ni siquiera para iniciar su tramitación”.