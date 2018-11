Otegi exige a ERC incluir a JxCat en la candidatura si quieren concurrir juntos a las elecciones europeas

Hace unos días el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, se ofrecía desde su refugio de Waterloo (Bélgica) para ser el número dos del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya a las elecciones europeas Oriol Junqueras. El ex presidente catalán se puso a disposición del que fuera su número dos, a través de los medios de comunicación, ya que por la situación procesal de ambos -uno en prisión preventiva y el otro fugado- el contacto entre ambos es mínimo -aunque ha ido en aumento en las últimas semanas-.

El anuncio de Puigdemont sorprendió a los republicanos, que aseguraban que su líder no tenía conocimiento de esta oferta. Pero tampoco les importó mucho no conocer con anterioridad los planes del ex presidente catalán. Desde la designación de Junqueras como candidato de ERC, el 29 de septiembre, el partido de izquierdas venia negociando con los proetarras de EH Bildu, el partido del terrorista Arnaldo Otegi, para concurrir juntos a estos comicios.

Las negociaciones estaban bastante avanzada, e incluso parecían cerca de cerrarse, cuando los radicales vascos han exigido a ERC, tras el anuncio de Carles Puigdemont, que solo aceptarán formar una candidatura conjunta del independentismo catalán, vasco y probablemente con los gallegos del BNG, si los de Oriol Junqueras aceptan en esa lista a la derecha separatista catalana de Carles Puigdemont.

La fórmula inicial que persigue Esquerra, con los abertzales y los gallegos, ya fue ticket electoral en las europeas del 2009 con el

mismo Oriol Junqueras de candidato bajo las siglas de Europa de los Pueblos Verdes, aunque no consiguieron volver a reeditar la alianza en las elecciones del 2014 cuando por motivos electorales los republicanos decidieron ir en solitario consiguiendo el mejor resultado en el Parlamento Europeo, superando la antigua Convergencia.

Ahora son los pro etarras de Bildu, con Otegi a la cabeza, los que ponen sus exigencias que pasan por la aceptación en esa candidatura de la derecha independentista catalana, con quien mantienen una buena relación, a pesar que este viernes tras la reunión de la mesa del dialogo convocada por Quim Torra, la consejera de la Presidencia Elsa Artadi negara cualquier contacto con Arnaldo Otegi.