Los CDR abuchean a Quim Torra: “¡Nos habéis traicionado!”

Miembros de los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) abucheando y pitando al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ocurrió el pasado domingo durante la vista del líder del Govern al Centro Fluvial del Delta en Deltebre (Tarragona). “¡Queremos la república!” y “¡nos habéis traicionado!” fueron algunas de las consignas que gritaron los radicales separatistas a Torra.

Los propios CDR se encargaron de subir el vídeo a las redes sociales bajo el lema “república o dimisión”. “¡Hoy nos ha visitado el MHP Quim Torra, le hemos recordado que así no vamos bien!” y “Ahora quizás lo entienda mejor” son los mensajes que colgaron los violentos independentistas en sus perfiles de Twitter.

Además de los gritos y los abucheos, los CDR portaron pancartas pidiendo la secesión de Cataluña del resto de España y en las que arremetían contra el presidente de la Generalitat: “¡Queremos la República, entérate!”, “¡basta de mentiras!”, “menos mirar, más actuar” y “¿estás capacitado?”.

Torra trató de aplacar el descontento de los manifestantes de los CDR llamando a la unidad del independentismo con la “consecución de la república”. “Es mi compromiso y el del gobierno de la nación. Tened la certeza y la confianza, como yo la tengo en vosotros, que estaremos allí y lo haremos”, afirmó Torra en respuesta a los abucheos y pitos, al tiempo que señaló que “no hay marcha atrás, llegará el momento en el que tendremos que saltar todos juntos“.

“El 1-O es probablemente lo mejor que hemos hecho en los últimos años, porque lo hicimos juntos y juntos es la única manera que este país tiene para afrontar lo que vendrá”, agregó el presidente autonómico catalán.

Después de inaugurar el Centro Fluvial del Delta en Deltebre, Torra no desaprovechó la oportunidad de hacer propaganda separatista al reunirse con varios alcaldes investigados por apoyar el referéndum ilegal del 1-O, entre ellos, el propio alcalde de Deltebre, Lluís Soler (PDeCAT).

M’he reunit amb els alcaldes investigats per l’1-O i els de municipis on hi va haver violència policial. @jccaparros (Sant Carles de la Ràpita), @lluis_soler (Deltebre), Paco Gas (Roquetes), @adamtomas (Amposta) i ex-alcalde de Tortosa, @Ferran_Bel, teniu tot el nostre suport. pic.twitter.com/ZQXHLGUa3g

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 11 de noviembre de 2018