El manifestante agredido llevaba una camiseta de un grupo de música neonazi

El manifestante de Jusapol agredido por los CDR llevaba una camiseta de un grupo de música neonazi, aunque dice que desconocía su origen. “Me la compré porque conozco al cantante y me lo pidió, pero ni sabía que el grupo era nazi”, explica el herido a OKDIARIO, a quien dice que “nunca los he visto en ningún concierto”. Sea como fuere, el agredido asegura que los independentistas no pudieron ver su camiseta, todo fue “por la bandera de España”.

Cuando este periódico pregunta al protagonista del incidente por la sudadera, de un grupo de música neonazi, la primera respuesta es un: “¿Y eso es motivo para agredirme?”. “Ellos queman banderas de España, fotos del Rey, llenan playas públicas de cruces amarillas, ponen esteladas, ponen lacitos amarillos y van con chapas de políticos presos y nosotros no les decimos nada ni les agredimos. Para ellos hay libertad de expresión, pero para nosotros no”, continúa.

“A eso se le llama una dictadura, los nazis son ellos”, explica el agredido, que se defiende de las acusaciones: “Ni sabía que era de un grupo neonazi, yo no voy con nazis. Pero la agresión no ha sido por la camiseta, que no me vengan con cuentos. La agresión ha sido por llevar la bandera de España y la gorra de España. Nunca hay que justificar una agresión. Los violentos son ellos, no nosotros”.

El grupo en cuestión se llama Arjuna, y lo cierto es que Google tampoco sabe mucho sobre ellos. Pero el propio protagonista lo reconoce: “Sí, parece ser que son neonazis, pero yo me la pongo porque me gusta. No soy nazi”, continúa.