El independentismo prepara una gran manifestación en Europa

La sala de máquinas del independentismo continúa a pleno rendimiento. Con unas bases cada vez más alejadas de los dirigentes y estrategas separatistas, los cerebros del procés buscan fórmulas para volver a conectar con los ciudadanos y mantener encendida la llama. Y lo quieren hacer con la calle.

Tras varias grandes manifestaciones en Barcelona y otras ciudades catalanas, el núcleo duro del procés prepara ya una multitudinaria puesta en escena en Europa coincidiendo con el juicio a los líderes independentistas. Aún no tienen elegida la ciudad donde se manifestarán, pero tienen claro que será en una capital europea.

Hasta la capital elegida desplazarán al máximo número de independentistas en autobuses y aviones que fletarán para la ocasión. Con esta manifestación, los separatistas pretenden situar el juicio a los líderes del procés en la agenda comunitaria, antes de llevar a los tribunales internacionales la causa catalana.

El principal problema que tienen los organizadores ahora es la fuerte división entre los propios independentistas, ya que las bases están hartas de salir a la calle a reivindicarse y la CUP no quiere continuar compartiendo batallas callejeras con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, los dos partidos que apoyan al Govern y a quienes acusan de no hacer nada para proclamar la República.