El director de TV3 se encara con Arrimadas y acusa a Ciudadanos de generar tensión en las calles

Encerrona de TV3, la televisión pública catalana, a la jefa de la oposición en el Parlament y líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, que este domingo por la noche ha sido entrevistada por primera vez en esta legislatura por el director de Televisió de Catalunya, el periodista valenciano abiertamente independentista Vicent Sanchís.

El máximo responsable de la televisión pública, ejerciendo de conductor de la entrevista, ha presentado a la presidenta de Ciudadanos hablando de ‘exiliados’ para referirse a Carles Puigdemont y el resto de ex consejeros y ex diputados que han huido de la acción de la justicia en España.

Sanchís, muy incisivo y cortando constantemente a la invitada -que ha tenido que defenderse en distintos momentos de la entrevista de las acusaciones del dirigente público-, le ha rebatido con sus valoraciones políticas mientras le criticaba que a su juicio la líder de la oposición no le contestará las preguntas pese a no permitírselo al interrumpirla. Además, ha acusado directamente a Arrimadas y Ciudadanos de enfrentar a la sociedad “quitando lazos amarillos de las calles”. El periodista, nombrado a dedo por Carles Puigdemont con un sueldo de más de 108.000 euros, ha señalado a la líder de C’s de animar a la gente a salir a la calle “a tomarse la justicia por su mano”. Además, el presentador ha diferenciado entre quién es del un pueblo o no, en función de si coloca o retira lazos amarillos.

El director de TV3, al preguntarle a Inés Arrimadas por la intervención de la Generalitat, ha considerado que “el artículo 155 de la Constitución fue muy grave”. Vicent Sanchís también se ha encarado a Arrimadas, al hablar de la situación en Alsasua, preguntándole reiteradamente alzando la voz que “¿cuanta gente vota Ciudadanos en Alsasua?”

Boicot a TV3 del independentismo

Durante todo el domingo, los independentistas han pedido a través de las redes sociales que esta noche no encendieran TV3 con el fin de boicotear la entrevista a la jefa de la oposición, que tiene derecho a esta entrevista en la televisión pública en horario de máxima audiencia, como también se hace entre una y dos veces al año al presidente de la Generalitat.