Más turistas y policías en Plaza Cataluña que manifestantes convocados por Podemos contra la decisión del Supremo

Fracaso estrepitoso en la convocatoria de Podemos, los CDR, la PAH y las mareas pensionistas en Barcelona contra la decisión del Tribunal Supremo de obligar al comprador a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados.

Menos de 400 personas se han concentrado en Plaza Cataluña ante la sorpresa de un mayor número de turistas que a esa hora paseaban por el centro de Barcelona y la policia, que había montado un despliegue importante de agentes para controlar la concentración a la que casi no han asistirlo ni dirigentes de las entidades convocantes.

A pesar de no llegar al medio millar, los concentrados han decidido salir de la Plaza Cataluña y andar hasta el Tribunal Superior de Justicia, en Lluís Companys, interpelando a los transeúntes que no se habían unido a su protesta recordándoles que “tú qué no haces nada, la banca también te estafa” y empapelando oficinas bancarias, utilizando incluso niños para realizar las acciones.