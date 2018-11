Catalunya Ràdio gasta dinero público para entrevistar en Ginebra a la fugada Marta Rovira

Marta Rovira se fugó hace 8 meses a Suiza para evitar declarar en el Tribunal Supremo La presentadora Mónica Terribas ya acudió a Bélgica para entrevistarse con Puigdemont y el resto de fugados

La radio pública Catalunya Ràdio entrevistará este viernes a la secretaria general de ERC fugada, Marta Rovira, en Ginebra (Suiza). Así lo ha anunciado el programa ‘El matí de Catalunya Ràdio’, presentado por la periodista Mònica Terribas, a través de las redes sociales.

“Mañana por la mañana os despertaremos desde Ginebra, para sentir, para escuchar, a una persona que desde hace ocho meses vive en el exilio, en Suiza”, afirma el mensaje que han colgado en las redes sociales para anunciar este entrevista.

🔴 #PortadaTerribas | “Demà al matí us despertarem des de Ginebra, per sentir, per escoltar, una persona que des de fa vuit mesos viu l’exili, a Suïssa. @martarovira, la secretària general d’ERC.https://t.co/1PArPsoZNl pic.twitter.com/bZBwO7c3oc — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) 8 de noviembre de 2018

No es la primera vez que Catalunya Ràdio gasta dinero público en entrevistas en el extranjero. Hace casi un año Terribas acudió a Bruselas (Bélgica) para entrevistar al ex president prófugo Carles Puigdemont y al resto de ex consellers fugados: Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

Terribas no paró de alabar la figura de los ex dirigentes independentistas al tiempo que arremetía contra el Gobierno de España presidido entonces por Mariano Rajoy. Esta entrevista se produjo después de que el Ejecutivo interviniese la Autonomía de Cataluña a través del artículo 155 para convocar elecciones, por lo que la Junta Electoral Central (JEC) sancionó al programa de Terribas por “falta de neutralidad”.

Terribas es una firme defensora del independentismo catalán. Semanas previas al 1-O instó a los oyentes de su programa a delatar las posiciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a evitar el referéndum ilegal para que fuesen seguidos.

Ocho meses fugada

Marta Rovira se fugó el pasado 23 de marzo a Suiza el mismo día que fue citada a declarar por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Desde entonces está huida en Ginebra, donde también se encuentra la ex diputada de la CUP Anna Gabriel. Rovira comunicó esta decisión en una carta enviada a la televisión autonómica TV3.

La dirigente independentista afirmó el 17 de noviembre del año pasado que el Gobierno de Rajoy había amenazado “con violencia extrema y muertos en las calles” con el fin de evitar el referéndum ilegal del 1-O y una eventual declaración de independencia. En los días posteriores todas las partes se encargaron de desmentir estas declaraciones.