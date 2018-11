La CUP no asistirá a la reunión de Torra con todos los líderes catalanes del 16 de noviembre

La diputada del partido antisistema de la CUP en el Parlament Natàlia Sánchez ha anunciado este miércoles que su partido no acudirá a la reunión con todos los líderes políticos catalanes que ha convocado el presidente del Govern, Quim Torra, para el viernes 16 de noviembre a las 16 horas en el Palau de la Generalitat.

Lo ha dicho en una intervención ante el pleno del Parlament, donde ha argumentado que la reunión podría servir para “cerrar el debate público sobre el derecho de autodeterminación”, un debate que considera que ha abierto la gente y que la Generalitat tiene que respetar.

“No nos sentaremos el 16 de noviembre en una mesa que lo que entendemos que pretende es cerrar por arriba lo que hemos abierto por abajo”, es decir, renunciar al debate sobre la autodeterminación pese a que sigue siendo una demanda social acreditada, argumentan los ‘cupaires’.

La CUP se suma así al PP, que anunció la semana pasada que no acudiría, aunque por motivos contrarios, ya que los populares anticipan que lo único que persigue la Generalitat con este tema es hablar de la independencia y de los presos soberanistas.

El tercer partido que podría desmarcarse del encuentro es Cs: hasta ahora Inés Arrimadas se ha mostrado crítica con la iniciativa y ha pedido que no se convoque una reunión, sino un pleno del Parlament para que el debate sea público y abierto a la ciudadanía.

Sin embargo, el partido naranja aún no ha decidido sobre si acudirá finalmente o no al encuentro: “De momento, no hay cambios”, sostienen fuentes de la formación consultadas por Europa Press, y deberá tomar una decisión definitiva en los próximos días.

Tensión Torra-Iceta

Este miércoles durante la sesión de control al Govern, Torra se ha referido al asunto: ha confirmado que quiere hablar de presos y autodeterminación, pero ha asegurado al resto de partido que se abordará “cualquier tema” que propongan.

La idea de celebrar esta reunión parte del PSC: los socialistas propusieron meses atrás crear una mesa de diálogo para buscar grandes consensos para abordar los retos de futuro de Cataluña y Torra aceptó convocarla para el día 16.

Pese a que el PSC sí acudirá a la convocatoria, este miércoles se ha visualizado la distancia que tiene con el Govern, a través de un rifirrafe verbal que han protagonizado el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y Torra.

Hasta la fecha, las relaciones de Torra e Iceta en el Parlament se habían caracterizado por la cordialidad pese a las diferencias en su proyecto político, pero en la jornada parlamentaria ambos han elevado el tono hasta el punto que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha tenido que pedir orden.

Así, para el encuentro del día 16 de noviembre, Torra tiene garantizada la presencia de representantes de los comuns, PSC, ERC y JxCat, tiene las ausencias seguras de la CUP y el PP y la incógnita de C’s.