Junqueras afirma que “la prisión será probablemente su peor decisión, porque será su derrota”

El presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, ha escrito una carta un año después de su entrada en la cárcel, en la que ha asegurado: “La prisión será probablemente su peor decisión, porque será su derrota”.

En el escrito Junqueras ha indicado: “La prisión no solo puede acabar siendo útil, es que seguramente es indispensable para que el mundo abra los ojos y se dé cuenta del tipo de Estado al que nos enfrentamos”.

El exvicepresidente ha defendido que deben mostrar su “voluntad granítica en defensa de la democracia y las libertades fundamentales” y ha reconocido que asumen con determinación las consecuencias de haber celebrado el referéndum del 1 de octubre.

“Sabíamos que esto podía pasar, porque conocemos el rostro de este Estado y cómo ha reaccionado siempre ante la exigencia de libertad y de justicia”, ha afirmado Junqueras, que ha reconocido que este periodo en la cárcel ha reforzado sus convicciones e ideas.

Por eso, ha explicado que tiene “aún más ganas de trabajar por la democracia, la libertad y los ciudadanos” de Catalunya, y ha subrayado que no se ha movido ni un milímetro de lo que ha defendido toda la vida, que es el objetivo de conseguir la independencia.

“Nunca pediremos perdón por querer que los catalanes decidan su futuro democráticamente, con urnas y papeletas. Nunca pediremos perdón por ser independentistas, por ser republicanos”, ha asegurado Junqueras, que ha insistido en que la prisión es imprescindible para avanzar y que es el precio de la libertad.

Además, ha aseverado que están preparados para el juicio, que ha señalado que no será justo: “Nos quieren escarnecer y humillar. No saben que hemos perdido el miedo, que podrán encerrarnos aquí años y años pero que esto no hará descender el anhelo de libertad, sino que se convertirá en un clamor”.