Los CDR rodearán Lledoners para recibir la acusación de la Fiscalía y exigir a Torra que abra la cárcel

Un año después del encarcelamiento de gran parte del Govern de la Generalitat, y el mismo día que la Fiscalía General del Estado hará público su escrito de acusación contra dieciocho líderes independentistas y el Major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, los CDR se concentrarán en la prisión de Lledoners para exigir al presidente Quim Torra que libere los presos ante la posibilidad, argumentan, de “que no tengan un juicio justo”.

Esta presión contra el jefe del ejecutivo catalán, de quién dependen las prisiones catalanes pues las instituciones penitenciarias es una competencia transferida por el Estado a la Generalitat, la ejercerán en un lugar no menospreciable como es la prisión de Lledoners. Allí se encuentran encarcelados, entre otros, el cerebro del 1-O, Oriol Junqueras, y los ‘Jordis’, líderes de la ANC y Òmnium Cultural, los brazos civiles del separatismo catalán.

Los CDR aprovecharán una manifestación convocada por el PDeCAT, JxCAT, ERC, la ANC y Òmnium Cultural frente al penal para hacerse oír y exigir al presidente de la Generalitat que libere a sus compañeros. La concentración está convocada para recibir la comunicación que la Fiscalía, con petición de condenas de entre quince y veinte años por un delito de rebelión.

La manifestación, para la que ya hay confirmados más de 200 autocares, se celebrará en la explanada que hay frente al centro penitenciario, lugar recurrente de los separatistas para mostrar su apoyo a los líderes encarcelados.

La gran pregunta es saber cómo responderá Quim Torra, que desde el primer momento ha alzado la voz contra este juicio y ha manifestado que no aceptará la condena en caso de no ser absueltos, pero sin concretar de qué forma estará dispuesta a desacatar. Fuentes del entorno del president, reconocen que en algún momento se le había pasado por la cabeza abrir las cárceles pero que hoy, esta opción no está sobre la mesa. Pero Torra se ha reconocido un CDR más y su credibilidad ante este movimiento comienza a estar en juego.