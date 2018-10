La CUP critica que el Consell per la República es “simbólico” y no sirve para la independencia

La CUP ha criticado este miércoles la creación del Consell per la República, por parte del ex president Carles Puigdemont ya que considera que mantiene una “lógica simbólica” y no sirve para avanzar hacia la independencia de Cataluña.

En un comunicado, ha explicado que no acudió a la presentación de este Consell en el Palau de la Generalitat porque no quiere “contribuir a avalar iniciativas que parten desde una lógica simbólica” y que no buscan la ruptura con el Estado.

“Esta nueva institución alimenta el discurso simbólico en el exterior y no afronta el elemento central del conflicto que vive el país que es el ejercicio del derecho a la autodeterminación”, critican los ‘cupaires’.

Por eso, ha defendido que el Consell “no se constituye como un ente que permita avanzar nacionalmente ni socialmente”, aunque ven fundamental ejercer una estrategia independentista en el exterior.

Además, ha sostenido que la CUP siempre se ha mostrado partidaria de “crear una institucionalidad paralela” para evitar la actuación del Estado contra el independentismo, pero que debe seguir criterios de rigor, discreción y responsabilidad, que considera que no tiene el Consell per la República.

Pago de al menos 10 euros

El registro abierto a la ciudadanía por el Consell per la República para que la gente interesada en formar parte de este organismo se pueda inscribir pide una donación de al menos 10 euros “para acciones de la República”.

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció el martes que el Consell per la República habilitaba un registro ciudadano para “participar en la construcción de la República a través de su compromiso activo”, y al intentar registrarse en ‘consell.republicat.cat’ el portal reclama hacer una donación de 10 euros o más.

Este registro pide datos como el nombre completo, la dirección, un teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico, además del número de una tarjeta de crédito o débito para efectuar la donación.

Además, llama al interesado en inscribirse a comprometerse con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la paz y la no violencia, el respeto y la voluntad de diálogo con todas las opciones democráticas y los derechos lingüísticos.

También apela al empoderamiento ciudadano; al trabajo cooperativo y colaborativo entre ciudadanía, instituciones y agentes cívicos y sociales; a la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la dignidad y la inclusión; la sostenibilidad y la justicia social; al espíritu de autoexigencia y del trabajo bien hecho, y a la construcción de una República “para todo el mundo que tiene como eje central la libertad, que se concreta con los derechos civiles y políticos”.