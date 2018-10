Pujol riñe a los separatistas por su división: “Construimos un país entre todos o no lo construimos”

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol ha afirmado este martes que es necesaria la colaboración de todo el mundo para el funcionamiento político, y que cuando su Govern tenía mayoría en el Parlament y podía hacer lo que quisiera, contó también con otros partidos: “Un país no lo podemos tirar adelante solo a base de que un partido con mayoría haga lo que le dé la gana”.

“Un país o lo construimos entre todos o no lo construimos”, por lo que dieron cargos en instituciones a personas del PSC, ha explicado en el acto ‘Model Sanitari Català. Una estructura d’Estat’ que le ha dedicado el colectivo Tagamanent – Construir Catalunya en el Reial Cercle Artístic de Barcelona, al que también ha asistido su mujer, Marta Ferrusola.

El acto ha consistido en un debate entre el líder del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, que fue ex conseller de Sanidad y Presidencia de la Generalitat; el ex director del Área Jurídica del Servei Català de la Salut (CatSalut) Josep Lluís Lafarga y la ex decana del Consejo de Colegios de Enfermeras de Cataluña Mariona Creus.

“Tenemos que estar dispuestos a aceptar y pedir la colaboración de todo el mundo que quiera participar”, ha afirmado Pujol en el acto, al que también ha asistido el ex conseller Felip Puig.

Jordi Pujol ha afirmado que los puntos esenciales para “hacer país” son la identidad y la cultura -algo que desde otras partes del Estado a veces no se comprende, ha dicho-, el Estado del Bienestar, la política económica y el poder político y la independencia.

El expresidente ha considerado básico que los ciudadanos vivan en buenas condiciones, y ha señalado que actualmente “una de las cosas que la Generalitat reclama más” es la recuperación de las leyes sociales, y ha puesto como ejemplo la Ley catalana de la pobreza energética y la de emergencia habitacional que fue recurrida por el Gobierno central -y suspendidos artículos sobre vivienda-.

“Hay gente en Cataluña en situación muy extrema”, a menudo gente mayor, ha reflexionado Jordi Pujol, y ha señalado que ocurrió que una mujer mayor de Reus (Tarragona) murió en un incendio en su casa porque encendió un cirio al no tener nada más.

Por otro lado, Jordi Pujol ha considerado también que la sanidad juega un papel especialmente importante, por lo que su Govern pidió el traspaso de la gestión al Gobierno central; de hecho, ha explicado una anécdota sobre un presidente de Aragón -al que no ha nombrado-, que le dijo que por qué quería éste ámbito si es “una fábrica de hacer déficit”.

Ha defendido que lo consideraron “necesario para hacer país”, y que pidieron otros ámbitos deficitarios como las cárceles, mientras que el político aragonés quería elementos como las carreteras, ha asegurado, y ha añadido que tuvieron muchos problemas desagradables –en sus palabras– con la administración central para el traspaso de salud.

“De joven fui un mal estudiante de medicina, habría sido un mal médico”, ha bromeado, y ha destacado que le interesó el sistema sanitario de Inglaterra.

En una de sus intervenciones, Trias ha recordado que cuando se traspasaron las competencias, la sanidad en Cataluña era diferente que en el resto del Estado, porque mientras en el resto se habían multiplicado los hospitales de la Seguridad Social, en Cataluña había “una gran cantidad de centros nacidos de la iniciativa privada, en muchos casos de ayuntamientos, Iglesia y la sociedad civil catalana”.

Ha calificado de mentira más grande de la historia la afirmación que les dijeron entonces de que el traspaso global de la salud era a coste real, y ha añadido: “El estado español lo que ha intentado siempre es que tuviéramos un grado de dependencia”.

Ha defendido el sistema catalán de concertación, abierto a todo el mundo y con un coste bajo -que sería del 5% del PIB si Cataluña fuera independiente, ha dicho-, y ha puesto como ejemplo que una de las mayores discusiones que ha tenido en la vida fue con el Hospital General de Cataluña, que quería ser concertado, y Trias preguntó: “¿Usted está dispuesto a atender a los gitanos de Ripollet?”, y como la respuesta fue negativa no se incluyó.