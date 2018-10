Podemos cree que el Govern no tiene ni idea de para qué servirá el Consell por la República

La nueva portavoz de los comuns en el Parlament, Susana Segovia, ha pedido este martes al Govern que aclare “qué papel” tendrá el Consell per la República y cuál será su relación con el Parlament y la Generalitat.

En rueda de prensa, ha sostenido que “ni los mismos que lo impulsan saben bien para qué servirá y qué función tendrá”, por lo que cree que el Govern debería explicarlo.

Lo ha dicho antes de que este martes por la tarde el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presente el Consell per la República en el Palau de la Generalitat, junto al expresidente Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín.

Segovia ha criticado que este Consell evidencia que el Govern mantiene la “improvisación, en lugar de centrarse en cosas concretas” como una mesa para el diálogo con los partidos catalanes.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que el Govern reúna a los partidos para abordar las cuestiones importantes en Cataluña y que “esto no es lo que se ha convocado” el 16 de noviembre, en referencia a la mesa de diálogo convocada por Torra.

Sobre esta reunión del 16 de noviembre, ha asegurado que los comuns asistirán: “Siempre hemos dicho que iríamos pero no creemos que sea la reunión que responde a lo que nosotros estamos pidiendo. A los espacios se tiene que ir y seguir trabajando para que mejor el planteamiento del Govern”.

“El Govern tiene que tener claras sus prioridades. Vemos que sigue haciendo cosas que no concretan y no aterrizan”, ha lamentado, y lo ha ejemplificado con los Presupuestos de la Generalitat porque asegura que no tienen ninguna información de cómo serán.

Recurso sobre vivienda

También se ha referido al acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno central para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes sobre vivienda aprobadas en el Parlament durante la legislatura pasada.

La portavoz de CatECP ha celebrado este acuerdo como una muy buena noticia, ya que cree que “ayudará a mejorar mucho las condiciones de vida de las personas más vulnerables” y que esta es la línea que debe seguir el Govern.