El Consell de Puigdemont y Torra creará en Bélgica un registro de catalanes para escapar a la LOPD

El ‘Consell per la República’ ya está en marcha. Con formato de administración paralela, por mucho que la portavoz del Govern Elsa Artadi insista en desligarlo, este consejo con sede en Waterloo pone en marcha como primera medida un registro de ciudadanos radicado en Bélgica y que no estará sujeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos española.

Sobre qué harán con esos datos, ninguno de los cuatros responsables políticos que han hablado durante el acto de presentación lo han precisado, pero el presidente de este ‘Consell per la República’ Carles Puigdemont, si ha sido explícito sobre a qué estará sujeto este nuevo organismo, al dejar claro que “a nosotros no nos podrán aplicar un 155” a la vez que reconoce que prepararán las instituciones catalanas “para una nueva intervención”.

El coordinador de este nuevo consejo, el ex consejero Toni Comín, asegura que trabajarán con todas las instituciones catalanas, tanto la Generalitat como el Parlament en una “cooperación inteligente y leal” para que su trabajo no consista solo en la internacionalización. Comín ha recordado también que el ‘Consell per la República’ nace por un pacto político y “con la legitimidad del 1-O para preparar la República”.

El presidente de la Generalitat Quim Torra, que ha intervenido tras una ovación de más de tres minutos a Puigdemont, ha vuelto a recordar que su objetivo es recibir a su antecesor en el Palau de la Generalitat para investirle de nuevo. Torra recuerda que “continuamos avanzando tozudamente” para dejar atrás “la fuerza, coacción, amenaza y represión” de “un Estado que ha dejado de ser el de los catalanes”. Según el jefe del Govern, España está abocada a “fracasar”.

Según Quim Torra, con la creación de este consejo, “hoy comenzamos a ganar” ya que para él, este nuevo organismo “es una palanca” para hacer efectiva la República. Torra amenaza con “la legitimidad del 27 de octubre y la determinación del 1-O”, puntos claves del nuevo ‘Consell per la República’. El presidente catalán apunta que “no estamos aquí para temer al futuro” y sentencia que “estamos aquí para ser consecuentes”.

El nuevo ‘Consell per la República’ usurpa la imagen gráfica de la Generalitat. En el logotipo, público en el perfil de Twitter del ‘Catalan Republic Council’, este nuevo organismo se publicita con el logotipo oficial del gobierno catalán junto a las palabras ‘República de Catalunya’.

Pantalla gigante en la calle

Pese a que esta mañana la consejera de presidencia Elsa Artadi justificaba la presentación del ‘Consell de la República’ en la Generalitat como si se tratase de una recepción a organizadores externos, la realidad es bien distinta. No solo por las palabras de las cuatro personas que han hablado, sino también por los recursos técnicos y económicos de la Generalitat puestos a disposición de este acto.

El Govern ha hecho una retransmisión del acto con Puigdemont y Comín presentes en un plató alquilado en Bruselas, imagen que se mezclaba con la señal interna del acto que ofrecía el Govern. Además, en la Plaza Sant Jaume, en los exteriores del Palau de la Generalitat, el Govern ha instalado una gran pantalla gigante -cosa rara en actos que se celebran dentro el Palau- para que las personas convocadas por Junts per Catalunya y La Crida pudiesen seguir en directo el acto en el interior.