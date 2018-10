El portavoz del Europarlamento descarta mediar en Cataluña: “Si tuviera que pasar ya habría pasado”

El portavoz y director de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha augurado que la Unión Europea no mediará en la situación política de Cataluña: “Si esto hubiera tenido que pasar, ya habría pasado, y si no ha pasado probablemente ya no pasará”.

En una conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna organizada por ‘La Vanguardia’, la Asociación Española de Directivos (AED) y la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, ha señalado que “ninguna institución europea se ha posicionado” sobre el juicio abierto a líderes independentistas catalanes y ha lamentado que se ve a Cataluña como un problema en la UE.

“De los 20 años y pico que llevo en la UE, la gente no te habla de Cataluña del mismo modo del que te hablaba antes, probablemente porque ahora Cataluña va ligada a un problema”, ha explicado.

Para Duch, cualquier iniciativa política en Europa debe respetar la democracia y la legalidad: “Las cosas que no se hacen por una de estas dos vías, no tienen recibo en Bruselas”.

Preguntado sobre la salida de Reino Unido de la UE, ha criticado que las ‘fake news’ “funcionan bien cuando la gente tiene poca información y pueden provocar cosas tan graves como el Brexit, que es en parte consecuencia de 30 años de falsas noticias” sobre el espacio comunitario.

Ante la proximidad de las elecciones europeas de 2019, ha reconocido que, si se pospusiera el Brexit y Reino Unido siguiera en la UE en abril, los británicos participarían en los comicios europeos, pero ha indicado que es una opción raramente probable: “El Brexit es como un reloj de esos de las bombas: hay una cuenta atrás que llega a cero”.

“La cuenta atrás se acaba el 29 de marzo y haya o no acuerdo Reino Unido deja la UE, y para que estos no pase se tiene que cambiar el engranaje del reloj”, ha comparado.

Además, ha aseverado que “ya no hay tiempo” para un segundo referéndum sobre el Brexit y que, en todo caso, podría plantearse el retorno de los británicos a la UE cuando ya hayan salido.

Cambio de hora

Sobre la propuesta de la Comisión Europea de acabar con el cambio de horario entre invierno y verano, ha augurado difícil un acuerdo entre todos los estados miembro y ha asegurado que la iniciativa le cogió por sorpresa: “Lo anunciaron como algo que ya se podía aplicar cuando para hacerlo se tiene que modificar una legislación europea que requiere de un acuerdo de los estados y también del Parlamento Europeo”.

También ha valorado el anuncio de la canciller alemana, Angela Merkel, de no optar a la reelección, ha considerado inteligente que se retire de la política de forma paulatina y ha lamentado que “no es una buena noticia para la Europa porque es una de las políticas que más ha trabajado por la UE”.