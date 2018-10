Puigdemont se reubica en el tablero político con el beneplácito de Torra en la presentación de La Crida

La Crida Nacional por la República ya es una realidad. Con este nuevo movimiento político, que en principio liderará el preso Jordi Sánchez sí es elegido en el congreso del día 8 de diciembre, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se reubica en el tablero político y recupera el protagonismo que había perdido en los últimos meses. Buena muestra de ese protagonismo es el furor que ha causado su aparición en el vídeo pantallón del pabellón del Nou Congost de Manresa, muy cerca de la prisión de Lledoners, el lugar elegido para bautizar a esta nueva formación independentista.

La Crida nace con la voluntad de sumar personas y no siglas, una afirmación que contrasta con los gritos de unidad -acompañados de unos carteles repartidos por la organización a los asistentes- y las propias palabras de Puigdemont desde Waterloo (Bélgica). Tras el primer acto oficial de hoy, la Crida se convertirá oficialmente en partido el próximo día 8 de diciembre, cuando se elija la dirección las líneas ideológicas de este invento de Puigdemont, Torra y Sánchez, que les aleja de los posicionamientos del PDeCAT y por tanto la visión pactista del conflicto separatista.

A parte de los tres máximos impulsores, el núcleo duro de momento lo conforman también el delegado del Govern en Madrid Ferran Mascarell y la diputada en el Parlament Gemma Geis, que actúan de portavoces. La Crida nace con 9.500 socios fundadores y más de 51.000 inscritos, lo que les convierte en una de las organizaciones políticas más importantes de Cataluña nada más irrumpir en el panorama político.

La principal incógnita será si el Partit Europeu Demòcrata Català acaba desapareciendo para integrar a sus asociados en este nuevo partido. La vicepresidenta de la formación y diputada en el Congreso, Miriam Nogueras, escribía minutos antes de empezar la convención fundacional en Twitter que “ha finalizado una etapa, la de priorizar poder a principios” y continuaba asegurando que “hoy nacen cosas nuevas para dejar atrás las viejas y obsoletas”. No obstante, el partido que dirige acordó hace unas semanas no disolverse en la Crida.

De la Crida forman parte personas tan ideológicamente diferentes como el economista y profesor de la Universidad de Columbia Xavier Sala Martín, conservador liberal, hasta el ex alcalde de Cerdanyola de ICV Antoni Morral o el comunista madrileño recién mudado a Cataluña Ramon Cotarelo hasta los ex consejeros socialistas Ferran Mascarell y Marina Geli. De esta nueva formación política también forman parte personas que han militado en Esquerra Republicana, como el ex presidente en Tarragona y diputado de JXCAT Eusebi Campdepadrós o el profesor universitario Hector López Bofill