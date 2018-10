Un manuscrito desvela que ERC se dividió en 3 por el 9-N: Junqueras lideraba la postura más radical

Un manuscrito del sumario del 1-O desvela que ERC se dividió en tres facciones distintas respecto a la independencia de Cataluña antes de la consulta ilegal del 9-N de 2014 que organizó el entonces presidente catalán, Artur Mas. Oriol Junqueras lideraba la postura más “radical”.

Según las anotaciones del ex secretario de Hacienda Lluís Salvadó recogidas en un informe de la Guardia Civil en el sumario del 1-O, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Consejo Asesor de ERC se reunió el 21 de julio de 2014. En este encuentro, participaron Oriol Junqueras, Toni Comín, Antoni Dalmau, Viceng Pedret, Marcel Coderch, Josep Bargalló, Manel Balcells, Ernest Benach, Elisenda Paluzie, Xavier Vendrell, Joan Puigcercós, Josep Huguet, Josep Maria Reniu, Marta Cid, Enric Marín y Miquel Sellares.

Dichos miembros de ERC se pronunciaron sobre la independencia y Lluís Salvadó anotó en un cuaderno un breve resumen sobre las opiniones y posturas mostradas antes de la consulta ilegal del 9 de noviembre.

Las anotaciones que realizó sobre la intervención del líder de su partido subrayaban la apuesta de Junqueras por la independencia unilateral:“Iremos juntos para redactar Constitución, hacer el referéndum para ratificarla y declarar la independencia. No obstante, el ex secretario de Hacienda añadía en sus notas: “Pero no se lo cree del todo!!!”.

La postura más radical hacia la independencia la encabezaban junto a Junqueras la actual presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie: “Referéndum sí o sí. No ve escenario de elecciones anticipadas: ¿Qué haría ICV? Asumiría los retos de unas plebiscitarias”. Y también la exconseller de Enseñanza, Marta Cid: “Referéndum sí o sí. Sí es necesario entrar en el Govern. Listas unitarias con la sociedad civil. Distorsión nuevas formaciones políticas. La causa es la independencia”.

El exconseller de Salud, Toni Comín, huido de la justicia por la causa que instruye el Supremo sobre el independentismo catalán, apostaba por una postura menos radical que la que defiende en la actualidad: “No entrar en el Govern porque no habrá 9-N. Plebiscitarias sí, sin DUI, crear estructuras de estado y desconexiones sectoriales. Plebiscitarias después de elecciones generales. Dudas sobre la lista unitaria”.

Según las anotaciones, tres de los dirigentes de ERC defendían la independencia de Cataluña siempre que no hubiese “violencia”. El exconseller de Gobernación, Xavier Vendrell: “Plan A entrar al Govern para hacer el 9N. Plan B secreto entre OJ y AM (seguramente en referencia a Oriol Junqueras y Artur Mas). Determinar límite 9-N: Si hay violencia se para. Antes de finales de año elecciones con lista unitaria (CDC, ERC, espacio socialista, Romeva…)”.

El ex secretario de Comunicación de la Generalitat, Enric Marín: “Mas (Artur Mas) es una figura esencial. Hay que confiar en Mas, si tiene problemas le tenemos que ayudar. Consulta: límite doble, violencia y consulta de verdad a ojos internacionales. Españoles en las municipales: antes de un año harán propuesta trampa. Candidatura del sí: CDC, ERC, ANC, OC. Teoría de Rajoy es que CiU y ERC nos pelearemos”. Y el ex conseller de Universidades, Manel Balcells: “Referéndum hasta que la cosa pinte chunga. Plebiscitarias con lista unitaria”.

Por último, las posturas más “críticas” al proceso independentista fueron protagonizadas por el expresidente de ERC, Joan Puigcercós: “El fracaso del procés es responsabilidad nuestra. Malestar social hacia Podemos. Frente del sí-sí y extrema izquierda a unas plebiscitarias”. Y por el expresidente del Parlamento catalán, Ernest Benach: “Indecisos se van a casa si el procés no es legal y si salimos de Europa”.

La Guardia Civil concluye en su informe que “según las anotaciones que Josep Lluís Salvado realizó de la reunión del 21 de julio de 2014 del Consejo Asesor de ERC, se desprende que había diversas corrientes respecto al referéndum”.

“Algunos lo defendían de forma incondicional”, añadía, “como Elisenda Paluzie, Marta Cid u Oriol Junqueras; otros lo defendían, pero siempre que no hubiese violencia, como Xavier Vendrell, Enric Marín o Manel Balcells; y otros, mostraban sus reticencias al procés, como Joan Puigcercós o Ernest Benach. En aquel momento estaban valorando la posibilidad de entrar en el Govern y la posibilidad de que hubiese una DUI, de la que Antoni Comín, en aquel momento, no era partidario”.

Transcripciones completas de Salvadó

Elisenda Paluzie.- Referéndum sí o sí. No ve escenario de elecciones anticipadas: ¿qué haría ICV? Asumiría los retos de unas plebiscitarias.

Xavier Vendrell.- Plan A entrar al Govern para hacer el 9N. Plan B secreto entre OJ y AM (seguramente en referencia a Oriol Junqueras y Artur Mas). Determinar límite 9N: Si hay violencia se para. Antes de finales de año elecciones con lista unitaria (CDC, ERC, espacio socialista, Romeva…).

Joan Puigcercós.– El fracaso del procés es responsabilidad nuestra. Malestar social hacia Podemos. Frente del sí-sí y extrema izquierda a unas plebiscitarias.

Pep Huguet.- Forzar al máximo el referéndum, si es necesario referéndum informal. Candidatura unitaria a las plebiscitarias y separadas a las municipales. Consejo de partidos partidarios del sí con ANC y OC. Coordinación ANC. El 9N comienza todo.

Josep Maria Reniu.- Dilema del prisionero. Elecciones anticipadas al mimo tiempo que la consulta. No lista unitaria. No entrar en el Govern en septiembre. Elecciones estatales el 24 de mayo.

Marta Cid.- Referéndum sí o sí. Sí es necesario entrar en el Govern. Listas unitarias con la sociedad civil. Distorsión nuevas formaciones políticas. La causa es la independencia.

OJ (Oriol Junqueras).– Iremos juntos para redactar constitución, hacer el referéndum para ratificarla y declarar la independencia. Pero no se lo cree del todo!!!

Enric Marín.- Mas es una figura esencial. Hay que confiar en Mas, si tiene problemas le tenemos que ayudar. Consulta: límite doble, violencia y consulta de verdad a ojos internacionales. Españoles en las municipales: antes de un año harán propuesta trampa. Candidatura del sí: CDC, ERC, ANC, OC. Teoría de Rajoy es que CiU y ERC nos pelearemos.

Miquel Sallares.– Seguridad en el procés. Había que haber entrado en el Govern hace tiempo. Felip Puig ha decidido no presentarse y Josep Rull es el hombre más bien posicionado para secretario general (SG). Cansancio en la ANC. Ahora es la hora de Mas, candidatura conjunta Mas-Junqueras.

Toni Comín-. No entrar en el Govern porque no habrá 9N. Plebiscitarias sí, sin DUI, crear estructuras de estado y desconexiones sectoriales. Plebiscitarias después de elecciones generales. Dudas sobrela lista unitaria.

Manel Balcells.- Referéndum hasta que la cosa pinte chunga. Plebiscitarias con lista unitaria.

Marcel Coderch.– Estrategia Leguina que gana ERC minoría, Govern sin CIU, y después ya volverá todo a su sitio. Dos votaciones al mismo tiempo

Vicene Pedret.– Mas no aguantará. No se puede entrar en el Govern. Están haciendo lo que hacen para seguir mandando. Entrada en TEYCO puede ser una caída en barrena de muchos ayuntamientos de CiU”.

Antoni Dalmau.– No se ha de entrar en el Govern. Mantener distancia. Hay que ir a plebiscitarias. Candidatura unitaria nacional. Frente del sí con ANC, OC, independientes. Programa: DUI y proceso constituyente.

Ernest Benach.– Indecisos se van a casa si el procés no es legal y si salimos de Europa.

Josep Bargalló.– No podemos entrar en el Govern pero sí hacer una lista única.