El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado que considera compatibles para su escaño a todos sus parlamentarios, incluidos los independentistas presos e investigados por el Tribunal Supremo (TS).

Es un dictamen que la Comisión del Estatuto del Diputado elabora al inicio de cada nueva legislatura y que determina si los diputados tienen algún motivo de incompatibilidad.

La Cámara ha aprobado los expedientes de Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Toni Comín y Raül Romeva con el voto de JxCat, ERC, PSC y CatECP, mientras que Cs y PP se han abstenido y la CUP no ha votado.

Carlos Carrizosa (Cs) ha sostenido que “son personas suspendidas o fugadas y no procede que este Parlament se pronuncie sobre la compatibilidad” debido a su situación, y que los derechos parlamentarios de los afectados no están vigentes, por lo que su grupo se ha abstenido.

Vidal Aragonés (CUP) ha criticado que se vote en bloque la compatibilidad de todos los diputados –aunque Cs había pedido votar por separado los expedientes de los investigados por el TS–, y ha anunciado que su subgrupo no iba a votar, pero ha rechazado impugnar el procedimiento “para no provocar 134 votaciones”. El pleno ha aprobado la situación del resto de diputados con el voto favorable de todos los grupos excepto de los cuatro escaños de la CUP, que no han participado.