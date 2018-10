Un CDR con una orden de detención se hace el chulo ante una comisaría: “No me voy a entregar”

Cesc Esteve está acusado de presuntos ataques a las instituciones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos El miembro de los CDR afirma que "el pueblo acabará pasando por encima los políticos"

Cesc Esteve es un joven de Sabadell (Barcelona) que está acusado de presuntos ataques a las instituciones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos por su participación en una protesta de los CDR frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado mes de septiembre. Esteve no compareció ante la juez ya que “no reconocemos su autoridad” por lo que esta ordenó su detención para comunicarle el escrito de acusación por el cual la fiscalía le pide hasta seis años y medio de prisión.

Con una orden de detención activa contra su persona, Esteve se ha plantado frente a una comisaría de los Mossos d’Esquadra del municipio donde reside para comparecer frente a los medios de comunicación para asegurar que “no me voy a entregar”, sin que los agentes que custodiaban el edificio policial procedieran a su detenerle pese a que la juez titular del 31 de Barcelona ya ha emitido su orden de detención. El joven CDR dice que “doy la cara porque no tengo nada que esconder” así como reitera que “no he cometido ningún delito”.

El joven acusado por la justicia ha denunciado “la vulneración de derechos” de la justicia y exige que cese “la persecución judicial contra el movimiento independentista”. Cesc Esteve considera que aquel día, frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña “solo hicimos una sentada pacífica para reclamar la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados”. De la misma forma que no reconoce la autoridad de la magistrada, el joven acusado también rechaza la autoridad del ministerio fiscal.

Cesc Esteve, durante su comparecencia, también ha cargado contra el Govern “autonomista” a quién les exige que apliquen el mandato del 1-O de forma inmediata mientras amenaza que “el pueblo acabará pasando por encima los políticos”.