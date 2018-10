Rivera exige a Sánchez que impida la creación en Cataluña de instituciones “paralelas” con dinero público

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impida la creación en Cataluña del llamado ‘Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente’ porque, según ha advertido, se trata de un Govern “paralelo” a la Generalitat que se financiaría con dinero público.

Durante la reunión del grupo de C’s en el Congreso, Rivera ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su predecesor en el cargo Carles Puigdemont “pretenden crear un Gobierno paralelo a la Generalitat” y que lo próximo será constituir “una Asamblea paralela”.

Así se ha referido al consejo asesor que prepararía el trabajo de análisis y articulación del Foro –el cual dependería de la Conselleria de Presidencia y, a través de un debate constituyente, sentaría las bases para una eventual república catalana– y al Consell de la República, cuyo fin sería dar proyección internacional a la independencia.

El líder de la formación naranja ha denunciado que, con estos órganos, los partidos separatistas pretenden “deslegitimar la autonomía catalana, cargarse el Estatuto de Autonomía, liquidar la Constitución y construir instituciones paralelas” donde supone que “estarán ellos solos, para obviar a la mayoría social catalana y el marco constitucional”.

“Ante este atropello, pido al señor Sánchez que actúe”, porque “el pacto de la cárcel de Sánchez e Iglesias con los golpistas no puede implicar ni indultos, ni privilegios, ni que se pisoteen la Constitución y el Estatuto y se constituya un Gobierno paralelo a la Generalitat”, ha manifestado.

Sánchez, “responsable e los que ocurra”

Rivera ha indicado que “por mucho vis a vis de la vergüenza” que haga el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras –por la reunión que mantuvieron la semana pasada en la cárcel donde el ex vicepresidente catalán está en prisión provisional–, Sánchez “ya no tiene ninguna excusa” para no actuar.

Según ha señalado, es Sánchez, como presidente del Gobierno, “el único que puede impedir” que se constituyan esos órganos en Cataluña, en este caso “recurriendo” su creación. Y si no lo hace, será “responsable de lo que ocurra”, ha añadido.

El líder de Ciudadanos ha avisado de que las fuerzas independentistas utilizarán dinero público para crear esos órganos. “Lo vamos a pagar todos los españoles, como siempre. Ya basta de hacer el primo”, ha subrayado, reclamando de nuevo al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para que los separatistas “no se gasten el dinero público en romper España”.