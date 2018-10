El fiscal pedirá de 20 a 25 años de cárcel para Junqueras como cabecilla del golpe de Estado

La Fiscalía del Tribunal Supremo estudia pedir penas de entre 20 y 25 años de cárcel para el ex presidente de la Generalitat Oriol Junqueras, como cabecilla del golpe de Estado independentista.

El borrador que manejan los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar los hechos como rebelión, al entender que se produjo el tipo de violencia que requiere este delito en el Código Penal.

Así ocurrió tanto en la concentración de 40.000 personas convocada por la ANC ante la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, para intentar evitar los registros ordenados por el juez, como en los incidentes de la jornada del referéndum del 1-O.

La Fiscalía baraja pedir penas agravadas para los líderes del golpe (que podrían superar los 20 años de cárcel en el caso de Oriol Junqueras) y penas más atenuadas según el grado de responsabilidad del resto de imputados en la causa instruida por el juez Pablo Llarena.

Más de 20 años para los ex consellers

La aplicación de estas penas más altas obedece, siempre según el borrador de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes consultadas por Europa Press.

El Ministerio Público estudia pedir penas de entre 20 y 25 años de prisión para Junqueras y los ex consellers que permanecen en prisión: Joaquim Forn (quien como titular de Interior era el máximo responsable de los Mossos de’Esquadra), Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.

En un segundo nivel de penas, se estudia pedir entre los 10 y 15 años (que podrían llegar a los 20 en función del grado de responsabilidad) para los procesados que no tienen malversación: la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

No obstante, la Fiscalía presentará previsiblemente a los magistrados que juzgarán este asunto una petición alternativa, por delitos de sedición y malversación, que en todo caso tienen como consecuencia una petición de pena muy similar al sumarse las de ambos delitos.

VOX pedirá la máxima condena

El escrito estará listo para ser presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dentro del plazo que se dé a las acusaciones una vez abra juicio oral, lo que está previsto que sea esta semana tras adquirir firmeza el auto de conclusión de sumario que hizo público en julio el juez Llarena.

A partir de este momento, además de la Fiscalía, tendrán turno de presentar sus conclusiones tanto la Abogacía del Estado como la acusación popular en representación de Vox. Le seguirá un turno para que las defensas presenten sus respectivos escritos de defensa y, finalmente, se señalará fecha para el juicio, que se prevé a finales de noviembre o principios de diciembre, para lo que se denomina cuestiones previas, y enero para los interrogatorios y el desarrollo de la vista en sí.