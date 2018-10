ERC dice que derogar la ley que permite sacar empresas de Cataluña es un “gesto para la galería”

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha considerado, en declaraciones a Efe, que el anuncio del Gobierno de derogar el decreto que facilita el traslado de sedes empresariales es un mero “gesto de cara a la galería” y avisa de que ello no hará que su partido negocie con el Ejecutivo los presupuestos de 2019.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró el pasado jueves en Barcelona que el Ejecutivo tiene intención de revertir el real decreto ley aprobado por Mariano Rajoy para facilitar que las empresas pudieran cambiar su sede social de manera inmediata, únicamente con la aprobación de su consejo de administración, sin necesidad de someter la decisión a la junta de accionistas.

Calvo hizo este anuncio, una medida largamente reivindicada desde la Generalitat, en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, a los que por ahora sólo ha dado su apoyo Podemos.

Para ERC, sin embargo, la derogación del decreto es un paso insuficiente para obtener su apoyo a los presupuestos: “Derogan el decreto, muy bien, ¿y qué? No es un movimiento significativo”, ha afirmado en declaraciones a Efe Sabrià, que ha recordado el “juego sucio” desde el punto de vista económico que, en su opinión, hizo tanto el Gobierno como la monarquía contra Cataluña tras el 1-O.

El dirigente republicano ha insistido en que el Gobierno del PSOE debe “moverse” en materia de “autodeterminación” y “presos políticos” si desea negociar con los independentistas los presupuestos del próximo año.

“Si no se mueven, no nos pueden pedir nada. Se tienen que mover, y pronto”, ha remarcado Sabrià, que prefiere no obstante no fijar ultimátums para no estar “condicionado” por el calendario.

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, por otro lado, ha explicado que su partido y JxCat están trabajando en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat para 2019, unas cuentas “sociales y potentes”, ha dicho, con las que esperan contar con el apoyo de la CUP y los comunes.

“Estamos intentando presentar una cosa muy potente que guste mucho a CUP y comunes”, ha explicado Sabrià, que ha recalcado, en cualquier caso, que el Govern no está manteniendo aún negociaciones con estas dos formaciones, sino únicamente contactos en el ámbito parlamentario.