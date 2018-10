El Parlament reprueba al Rey con el voto del partido de Colau, ERC y JxCAT

El Parlament ha aprobado este jueves una resolución de los comuns que rechaza y condena “el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán“, ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

La iniciativa, que ha salido adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC –69 votos–, la abstención de la CUP –4– y el rechazo de PP, PSC y C’s –57–, también reivindica los valores republicanos y apuesta por “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.

El Parlament reprueba el Rey dos días después de rechazar una resolución de JxCat que perseguía lo mismo: entonces no prosperó porque los comuns no dieron su apoyo alegando que aquella iniciativa, aparte de reprobar el monarca, reivindicaba la vía unilateral a la independencia que no comparten.

La diputada de los Comuns Yolanda López ha defendido que este jueves sí han votado a favor de reprobar el monarca porque su propuesta de resolución era “honesta, sin trampas ni artimañas” a diferencia de la que presentó el martes JxCat.

Así, ha afeado al grupo independentista que su propuesta de resolución del martes para reprobar el Rey incluyera también una defensa de “la vía unilateral”, algo que los Comuns rechazan porque son partidarios de un referéndum pactado.

Los Comuns y los partidos independentistas son críticos con el discurso que hizo el Rey el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum, ya que consideran que fue un aval a la actuación de la Policía y la Guardia Civil en los colegios electorales.

Contra el 155

La misma resolución de los comuns ha hecho que el Parlament haya condenado “los actos represivos contra la ciudadanía y las amenazas de ilegalización” contra partidos catalanes, en alusión a las voces del PP y Cs que recientemente han planteado ilegalizar a la CUP.

El texto de reprobación de este jueves se ha aprobado en el debate monográfico sobre convivencia que se ha celebrado a instancias de Cs y, tras certificarse que la iniciativa recibía la luz verde de la Cámara, los grupos que han votado a favor han protagonizado un largo aplauso.