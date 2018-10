Casado exige a Sánchez “decidir con quién está” tras la resolución del Parlament contra el Rey

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha considerado “inadmisible” la resolución aprobada este jueves por el Parlamento catalán que reivindica los valores republicanos y apuesta por “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía” y ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “decidir con quién está“.

“La Resolución del Parlament contra el jefe del Estado es inadmisible, como lo es firmar acuerdos PGE2019 con quienes plantean iniciativas contra la Constitución”, ha indicado el líder popular en un apunte en su cuenta personal de Twitter.

Casado ha reiterado que “es momento” de presentar una moción de censura al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha subrayado que el presidente del Gobierno “debe decidir con quién está”.

Reprobación al Rey

El Parlament ha aprobado este jueves una resolución de los comuns que rechaza y condena “el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán”, ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

La iniciativa, que ha salido adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC –69 votos–, la abstención de la CUP –4– y el rechazo de PP, PSC y Cs –57–, también reivindica los valores republicanos y apuesta por “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.

El Parlament reprueba el Rey dos días después de rechazar una resolución de JxCat que perseguía lo mismo: entonces no prosperó porque los comuns no dieron su apoyo alegando que aquella iniciativa, aparte de reprobar el monarca, reivindicaba la vía unilateral a la independencia que no comparten.