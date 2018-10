El golpista Junqueras se desmarca de Torra en su entrevista escrita a TVE: “Rechazo la violencia”

La “entrevista a Oriol Junqueras desde la prisión de Lledoners”, que TVE había anunciado para su programa Informe Semanal, se ha quedado en la lectura de una carta escrita por el ex presidente de la Generalitat, imputado por sedición y malversación.

El veterano programa de la televisión pública no ha mostrado ninguna imagen de Junqueras en la cárcel, sino que le ha entrevistado a través de un cuestionario escrito, cuyas respuestas ha leído un locutor.

“Ahora y siempre rechazo cualquier expresión violenta y la condeno sin matices. Además me parece un error incomprensible que alguien crea que con incidentes se consigue algo”, afirma Orio Junqueras en la brevísima entrevista escrita.

Las palabras de Junqueras constituyen una crítica apenas velada a los CDR que, alentados por el presidente Quim Torra, el lunes intentaron asaltar el Parlament. Algo que obligó a los antidisturbios de los Mossos a atrincherarse primero en el interior de la Cámara autonómica, y a emplearse con dureza luego con dureza contra los manifestantes.

Los incidentes violentos protagonizados por los CDR, alimentados por el discurso político de Torra, se han reproducido a lo largo de toda la semana. Los radicales se han vuelto finalmente contra el propio Quim Torra y han exigido su dimisión, tras constatar que el Govern no puede darles la república imaginaria que les había prometido.

Tal como ha hecho en su entrevista a Informe Semanal, Oriol Junqueras necesita desmarcarse de estos incidentes violentos para reforzarla línea de defensa de sus abogados, que sostienen que no se ha producido un delito de sedición porque no hubo “violencia” por parte de los golpistas.

Obvian que, de acuerdo con el Código Penal, también constituyen una forma de violencia las coacciones que sufrió la comisión judicial que registraba la sede de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, acosada por 40.000 manifestantes convocados por la ANC, Òmnium y ERC, el partido de Junqueras.

Su entrevista a TVE también incluye otra crítica velada al actual presidente de la Generalitat: “Compartimos un gobierno de coalición y compartimos un objetivo político”, afirma Junqueras, “pero también tenemos la obligación de gobernar para todos. No me gusta el ruido ni la gesticulación que no sirve para nada y confío que se dediquen las energías a aquello que más sirva a los ciudadanos”.

En contra de lo que defiende públicamente Junqueras, desde que asumió la Presidencia de la Generalitat Quim Torra se ha dedicado a ningunear a más de la mitad de los catalanes, todos los que rechazan el proceso de independencia. Se ha limitado a protagonizar gestos de desafío al Gobierno central y desplantes al Rey Felipe VI. Mientras tanto, la labor de gobierno ha sido inexistente y el Parlament ha permanecido cerrado durante cuatro meses.

La entrevista de Oriol Junqueras a TVE se produce en el momento más difícil de las relaciones entre el PDeCAT y ERC, cuyas discrepancias han estallado esta semana sobre cómo delegar el voto de los diputados que se encuentran huidos de la Justicia (entre ellos, el ex presidente Carles Puigdemont).

Quim Torra pretendía que el Parlament desobedeciera el auto del juez Pablo Llarena que impide a estos fugitivos ejercer el voto, algo que provocaría el procesamiento del presidente de la Cámara, Roger Torrent (ERC), por un delito de desobediencia.

En su entrevista a Informe Semanal, Junqueras afirma que el “gran error” del 1-O ha sido trasladar a los tribunales un tema que es de naturaleza “puramente política”: “Todos podíamos hacer las cosas mejor, sin duda. Pero la negativa total del gobierno del PP a sentarse y hablar lo complicó todo. Cualquier solución requiere que los ciudadanos hablen en las urnas con su voto“, ha añadido, informa Efe.

Resulta vergonzoso que en la televisión pública se vaya a emitir una entrevista a un preso implicado en el golpe al Estado que pretendió dar el independentismo. ¿Esta es la televisión que quieren? @InformeSemanal #TVEsinGolpistashttps://t.co/nfYlMIuiKA — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 6, 2018

El programa Informe Semanal ha emitido estas declaraciones en un reportaje titulado “Grietas del ‘procés'”, en el que los servicios informativos de TVE han minimizado los incidentes violentos protagonizados esta semana por los CDR y han recalcado el carácter “pacífico” de los independentistas.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha mostrado en las redes sociales su indignación por el trato que TVE brinda a los golpistas: “Resulta vergonzoso que en la televisión pública se vaya a emitir una entrevista a un preso implicado en el golpe al Estado que pretendió dar el independentismo”.