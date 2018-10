Durán i Lleida: “Es esperpéntico lo que está viviendo Cataluña estos días”

El político nacionalista considera que "la independencia es un objetivo inalcanzable" Durán cree que sólo sería viable si se "va al carajo la Unión Europea"

Josep Antoni Durán i Lleida afirma que “es esperpéntico lo que se está viviendo en Cataluña” y que los partidos independentistas “no saben ni cuál es el camino ni el objetivo”.

El exlíder de Unió considera que “la independencia es un objetivo inalcanzable” y que “solo sería posible si el proyecto de la Unión Europea se va al carajo”.

La independencia “es inalcanzable”

“Quizás ahí sí habría una oportunidad. Pero Europa nació para unir estados, no para crear nuevos”, ha opinado, y desmarcó la situación de Cataluña con la de los Balcanes.

Además, ha dicho que el derecho a decidir “es algo que los políticos han incorporado en el lenguaje en los últimos años” y que el derecho de autodeterminación “es otra cosa que está perfectamente regulada por la ONU, y la ONU no reconoce ese derecho para realidades como la catalana”.

No le sorprende nada

Consultado sobre si le sorprende hasta dónde ha llegado la crisis catalana, ha respondido: “A mí ya no me sorprende absolutamente nada, porque la política en Cataluña está totalmente desnortada. Es esperpéntico lo que se está viviendo, me duele. Uno sufre al verlo”.

Además, ha reiterado que en su opinión los independentistas presos “no son presos políticos, sino políticos presos”, y ha recalcado que denominarlos así “es un ataque a quienes han sido verdaderamente presos políticos”.

“Dicho esto, me duele que se aplique prisión condicional, en todos los casos, incluido cuando son políticos del PP. Pero no soy juez, la justicia la hacen los jueces”, ha añadido.

El exlíder catalán ha recordado que él tenía una propuesta de solución para la crisis catalana “pero la gente no la votó”, en alusión a cuando Unió acudió en solitario a las elecciones autonómicas.

Durán se suma así a las voces de exlíderes nacionalistas que apuestan por moderar la relación con el Estado.