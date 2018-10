El president de la Generalitat, Quim Torra, ha invitado formalmente al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a una reunión “en las próximas semanas” en la Generalitat para hablar del proyecto de Sánchez para Cataluña pero también “del ejercicio del derecho a la autodeterminación“.

Carta a Sánchez

La invitación figura en una carta que Torra ha remitido este miércoles a Sánchez y de la que no han trascendido más detalles. El presidente catalán ha recogido la oferta de diálogo del ejecutivo de Sánchez pero le deja claro que ese diálogo tiene que estar abierto a las exigencias de los independentistas.

Torra invita a Sánchez a reunirse pero en su territorio en la sede oficial de la Generalitat, no pide audiencia en la Moncloa. Además exige que se concreten lo términos en los que se va a hablar:”Tenemos que hablar de todo en profundidad, de su proyecto para Cataluña y también del ejercicio del derecho de autodeterminación”.

Pide que Sánchez vaya a Cataluña

Le invita a dar un paso más y asegura que “el pueblo de Cataluña merece una respuesta valiente y distinta a la que ha recibido hasta hoy”. Torra despide la carta indicando al Gobierno que su gabinete va a ponerse en contacto con el de Sánchez para concretar la fecha posible para llevar a cabo la entrevista.

De momento no hay reacción desde el palacio de la Moncloa a este ofrecimiento de Torra. En los últimos días el Gobierno había desinflado la posibilidad de mantener una reunión prevista aunque siempre ha mostrado su disposición a hablar. El texto remitido por Torra llega el día después de que el ‘president’ amenazase al Gobierno con retirarle su apoyo si no avanzaba hacia la autodeterminación. Fuentes de la Moncloa interpretaban las palabras del líder catalán como un “farol” y no daban por rota la posibilidad de una salida negociada a la crisis institucional.