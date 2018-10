JxCat se niega a designar a un sustituto que asuma temporalmente las funciones de sus diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, lo que deja en el aire sus votos en el pleno de mañana en el Parlament, en un pulso a los letrados y al presidente de la cámara catalana, Roger Torrent.

Fuentes de ERC critican que esto supone incumplir lo aprobado por el Parlament: allí se rechazaba la suspensión pero se dejaba claro que los diputados afectados por la decisión del TS debían presentar un escrito designando a un diputado sustituto que ejercería sus derechos temporalmente: ERC lo ha hecho pero JxCat no.

JxCat y ERC siguen sin ponerse de acuerdo en cómo interpretar el dictamen aprobado ayer por el Parlament, que por un lado rechazaba la suspensión de seis diputados procesados por el Supremo -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat), Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC)- pero, por otro, avalaba que puedan delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario, solución que ya apuntaba el juez Pablo Llarena.

En consonancia con el dictamen aprobado, Junqueras y Romeva enviaron ayer un escrito para pedir que otro diputado del grupo de ERC pueda votar en su nombre en el pleno, pero, inesperadamente, JxCat anunció que no tenía intención de hacer lo mismo con sus cuatro diputados.

Los letrados del Parlament han advertido esta mañana de que no contabilizarán ningún voto de los diputados suspendidos que no hayan designado a un sustituto de su grupo parlamentario para que ejerza sus funciones, en un aviso directo a JxCat, aunque según fuentes de este grupo alegan que, al haber sido rechazada ayer la suspensión, ya no es necesario sustituir a los afectados, sino que sigue valiendo la delegación de voto que ya ejercían anteriormente.

El criterio de JxCat, según el cual sus tres diputados en prisión preventiva -Sànchez, Turull y Rull- y Puigdemont -en Bélgica- pueden seguir ejerciendo el voto delegado sin necesidad de designar a un sustituto, choca con el de ERC, que coincide con la opinión de los letrados, y la tensión entre ambos grupos independentistas se ha plasmado en las últimas horas, en una reunión previa a la de la Mesa del Parlament de esta tarde, en la que no ha habido acuerdo.