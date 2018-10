C’s denuncia el ataque al coche de su coordinador en Riudoms tras retirar lazos amarillos

El secretario de Organización autonómico y Portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha denunciado una nueva agresión hacia uno de sus miembros por parte de los radicales independentistas. En concreto, su coordinador en Riudoms ha tenido que poner en conocimiento de las autoridades el ataque a su coche tras retirar lazos amarillos de los espacios públicos.

“Otra muestra más de la fractura social que vivimos en Cataluña; si quitas lazos para garantizar la neutralidad del espacio público te pinchan las ruedas del coche. Todo mi apoyo al coordinador de Ciudadanos Riudoms. Nos señalan, acosan e intimidan peo no nos callarán”, ha escrito Carrizosa a través de su perfil en Twitter.

También ha compartido la fotografía en la que se puede apreciar la rueda del coche completamente pinchada y la denuncia que presentó ante la Policía de Cataluña el miembro de su partido al que han destrozado su coche.

Amenazas a los diputados

La semana de conmemoración del referéndum ilegal del 1-O está siendo de mucha presión para los miembros de Ciudadanos en Cataluña. El pasado lunes, el propio Carrizosa junto a la líder del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas y el resto de diputados autonómicos de su grupo tuvieron que abandonar el Parlament de Cataluña escoltados por los Mossos y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad mientras que los miembros de los CDR, alentados esa mima por el president Quim Torra, intentaban asaltar la Cámara catalana y agredirles.

Además, Torra se ha referido este miércoles a Carlos Carrizosa en el pleno del Parlament para afearle que no pida la libertad de los golpistas presos: “Señor Carrizosa, cuando salgan (los presos) yo no tendré ningún problema para volverles a mirar a los ojos, pero no sé si parte de esta Cámara sí tendrá este problema”.